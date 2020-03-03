Şehitlerin anıları müzede yaşatılıyor

TOKAT'ta Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından kurulan 'Şehit Müzesi'nde, kahramanların anıları yaşatılıyor.

Tokat Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nde 2004 yılında 'Şehit Müzesi' oluşturdu. Müzeye şehitlerin ailelerinden alınan özel eşyaları yerleştirildi. Sergilenenler arasında şehitlerin vatani görevlerini yaparken ailelerine yazdıkları mektuplar, kullandıkları malzemeler ve fotoğrafları da yer alıyor. Müzeyi ziyaret edenler, duygusal anlar yaşıyor.

Şehit Müzesi'ni 2004 yılında kurduklarını belirten Dernek Başkanı İbrahim Demirel, "Tokatlı şehitlerimizin kullanmış oldukları malzemeleri burada sergiliyoruz. Müzemizin içerisinde şehitlerimizin saatleri, kalemleri, bıçakları, botları, palaskaları, ailelerine yazdıkları mektupları var. Bizler de aileleri olarak, şehitlerimizin anılarını bu müzede yaşatıyoruz. Ayrıca 1974 yılında bugüne kadar olan şehitlerimizin resimlerini de sergiliyoruz. Buraya öğrenciler geliyor, özellikle buradaki mektupları okuduklarında duygulanıyorlar" dedi.

Başkan Demirel, Türk Silahlı Kuvvetlerinin İdlib 'te düzenlemiş oldukları 'Bahar Kalkanı' harekatının destekçisi olduklarını de belirterek "Şehit aileleri olarak operasyona katılan askerlerimize dua ediyoruz. Her zaman onların yanlarındayız. Bizler de şehit babaları olarak İdlib harekatında şehit evlatlarımızın yarım bıraktığı yerden görev almak istiyoruz" diye konuştu.