- Şehitlerin cenazeleri konvoy eşliğinde hastaneye getirildi
İSTANBUL - Sancaktepe Sarıgazi
'de düşen helikopterde şehit olan 4 askerin cenazeleri polislerin eşlik ettiği konvoyla hastaneye getirildi. Sancaktepe Sarıgazi'de sabah saatlerinde meydana gelen helikopter kazasında 4 asker şehit olmuş 1 asker yaralanmıştı. Şehit cenazeleri, ambulanslar ve polis araçlarının eşlik ettiği konvoyla Sancaktepe Şehit Prof.Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirildi.
Sarıgazi,Sancaktepe
26 Kasım 2018 Pazartesi 13:05