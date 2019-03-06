Şehitlerin İsimleri Alt Geçit Ve Parkta Yaşatılacak

İnegöl Belediye Meclisi, 2014-2019 döneminin son meclis toplantısını bugün gerçekleştirdi. 31 Mart yerel seçimleri öncesinde bugün 14.30'da Belediye Ek Hizmet Binasında bulunan meclis salonunda son kez toplanan meclis, 9 gündem maddesini görüşerek karara bağlandı.

BAŞKANDAN VEDA KONUŞMASI

Toplantının açılış konuşmasını yapan Belediye Başkanı Alper Taban, dönemin son toplantısı olması nedeniyle veda konuşması yaparak, "Birlik ve beraberliğimizi koruyarak bu şehir için mücadele ettik. Sizlere şükranlarımı sunuyorum. Cuma akşamı sizlerle beraber veda yemeğinde buluşacağız" dedi.

KURŞUNLU PARKINA ŞEHİT HÜSEYİN GENCER'İN İSMİ VERİLDİ

Gündemin 6. Maddesinde Kurşunlu mahallesinde bulunan parka Şehit Uzman Çavuş Hüseyin Gençer'in isminin verilmesi görüşüldü. Hüseyin Gencer (26), Bingöl'ün Genç ilçesi kırsalında güvenlik güçleriyle PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada şehit düşmüştü. Konuya ilişkin açıklama yapan Başkan Taban, "Tüm şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Ailelerine sabırlar diliyorum. Ailelerimizden bizlere ulaşan isimlerinin yaşatılmasıyla alakalı talepler vardı. Bunları önemsiyoruz. Gerçekten sadece o ismi yaşatmakla kalmıyoruz. Türkiye'nin bekası söz konusuysa her şeyin teferrüt olduğunu hatırlatmak adına çalışma yapıyoruz" dedi. Konuşmanın ardından madde oylanarak oy birliği ile kabul edildi.

MESUDİYE ALT GEÇİDİNİN İSMİ YAVUZ METE OLARAK DEĞİŞTİRİLDİ

Gündemin 7. Maddesinde ise Şehit Babası Dursun Mete'nin talebi üzerine meclis gündemine getirilen Mesudiye alt geçidine Şehit Uzman Çavuş Yavuz Mete ismi verilmesine karar verildi. 26 yaşındaki Uzman çavuş Yavuz Mete, Hakkari'nin Çukurca İlçesi'nde 3 Eylül günü PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada yaralandı ve tedavi gördüğü Ankara GATA'da şehit olmuştu. Başkan Alper Taban, "Bu da aynı şekilde Yavuz Mete kardeşimizin isminin Mesudiye alt geçidine verilmesi söz konusu" dedi. Madde oy birliği ile kabul edildi.

Kaynak: Bültenler