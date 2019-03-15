Şehitlerin İsimleri Sınıflara Verildi

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Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde Efes Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından şehitlerin isimleri sınıflara verildi.Okulun konferans salonunda düzenlenen "Şüheda şahit ki" adlı şehitleri anma programına, Kaymakam Engin Aksakal, Belediye Başkanı Lokman Ertürk, şehit yakınları ve gaziler katıldı.Şehitler için Kur'an-ı Kerim okunması ve dua edilmesiyle başlayan programda öğrenciler şiirler okudu, şehitlerin hayat hikayeleri ve kahramanlıkları anlatıldı, Ali Seven kahramanlık türküleri söyledi.Programın ardından sınıflara geçen Kaymakam Aksakal ve beraberindekiler şehit ismi verilen bütün sınıfları gezerek, hayata geçirilen proje hakkında bilgi aldı, şehit yakınları ile fotoğraf çektirdi.Okul müdürü Özlem Atik, proje hakkında yaptığı açıklamada, vatan için canlarını feda eden şehitlere olan vefa borcunu ödemek adına böyle bir projeyi hayata geçirdiklerini belirterek, "Sınıf kapılarının koridora bakan kısmında şehitlerin fotoğrafları ve öz geçmişleri, sınıfa bakan kısımlarında ise Türklerin Anadolu'yu yurt edinmek için Dandanakan Savaşı'ndan Kurtuluş Savaşı'na kadar olan savaşlar kronolojik olarak resmedildi." dedi.