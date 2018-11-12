12 Kasım 2018, 10:21
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Şehitlerin Kanı Yerde Kalmadı: O Teröristler Öldürüldü

Şehitlerin Kanı Yerde Kalmadı: O Teröristler Öldürüldü

Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığınca bölgedeki kaynaklardan alınan istihbarat sayesinde Sinat-Haftanin alanında yerleri belirlenen teröristlere, TSK'nın yaptığı hava harekatı neticesinde 5 PKK'lının etkisiz hale getirildiği öğrenildi.

Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığınca bölgedeki kaynaklardan alınan istihbarat sayesinde Sinat-Haftanin alanında yerleri belirlenen teröristlere, TSK'nın yaptığı hava harekatı neticesinde 5 PKK'lının etkisiz hale getirildiği öğrenildi. Güvenlik güçlerinden alınan bilgiye göre, 5 PKK'lı teröristin; Gabar Dağı bölgesi Görmeç kırsalında dün yapılan arazi taraması esnasında 2 askerin şehadeti ile sonuçlanan patlamada kullanılan el yapımın patlayıcı düzeneğini hazırlayan ekipten olduğu öğrenildi.

(İHA) TSK,PKK
12 Kasım 2018 Pazartesi 10:21