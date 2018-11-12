Şehitlerin Kanı Yerde Kalmadı: O Teröristler Öldürüldü

Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığınca bölgedeki kaynaklardan alınan istihbarat sayesinde Sinat-Haftanin alanında yerleri belirlenen teröristlere, TSK
'nın yaptığı hava harekatı neticesinde 5 PKK
'lının etkisiz hale getirildiği öğrenildi. Güvenlik güçlerinden alınan bilgiye göre, 5 PKK'lı teröristin; Gabar Dağı
bölgesi Görmeç kırsalında dün yapılan arazi taraması esnasında 2 askerin şehadeti ile sonuçlanan patlamada kullanılan el yapımın patlayıcı düzeneğini hazırlayan ekipten olduğu öğrenildi.
(İHA)
TSK,PKK
12 Kasım 2018 Pazartesi 10:21