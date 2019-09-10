Gaziantep
'in Arabanilçesinde, şehitlerin mezar taşları yenilendi.
Arabanilçesi mezarlığındaki şehitlikte mezarları bulunan Şehit Piyade Uzman Çavuş Sait Demirel, Şehit Polis Memuru İbrahim Darıcı ve Şehit Polis MemuruSabri Emir'in mezar taşları Gaziantep Valiliği tarafından beyaz mermerden tek tip olarak yenilendi.
Mezar taşlarına şehitlerin resimleri konularak, baş taşlarına bayrak takıldı.
Şehit Sait Demirel'in ağabeyi Mustafa Demirel, Arabanlı şehitlerin mezar taşlarınınyenilenmesini sağlayan Gaziantep Valisi Davut Gül'e teşekkür etti.