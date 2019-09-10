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Şehitlerin mezar taşları yenilendi

Gaziantep'in Araban ilçesinde, şehitlerin mezar taşları yenilendi.

10.09.2019 12:26 Şehitlerin mezar taşları yenilendi
Gaziantep'in Araban
ilçesinde, şehitlerin mezar taşları yenilendi.
Araban
ilçesi mezarlığındaki şehitlikte mezarları bulunan Şehit Piyade Uzman Çavuş Sait Demirel, Şehit Polis Memuru İbrahim Darıcı ve Şehit Polis Memuru
Sabri Emir'in mezar taşları Gaziantep Valiliği tarafından beyaz mermerden tek tip olarak yenilendi.
Mezar taşlarına şehitlerin resimleri konularak, baş taşlarına bayrak takıldı.
Şehit Sait Demirel'in ağabeyi Mustafa Demirel, Arabanlı şehitlerin mezar taşlarının
yenilenmesini sağlayan Gaziantep Valisi Davut Gül'e teşekkür etti.

Gaziantep, Araban, Güncel

Kaynak: AA

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