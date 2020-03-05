Şehitlerin naaşlarını kaçıran teröriste ağırlaştırılmış müebbet

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Zeytin Dalı Harekatı sırasında, Afrin 'de şehit olan 2 askerin naaşını kaçıran YPG/PKK'lı terörist Duzyer Kurdi (24) ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

'Zeytin Dalı Harekatı'nın 4'üncü günü olan 23 Ocak 2018'de Afrin'in Racu bölgesi Ömeruşağı köyü yakınlarında çıkan çatışmada, Üsteğmen Oğuz Kaan Usta ve Uzman Çavuş Mehmet Muratdağı şehit oldu. Kaçırıldığı öğrenilen şehitlerin naaşları, bölge teröristlerden temizlendikten sonra bulundu ve toprağa verildi. 2 askerin şehit edilmesi ve naaşlarının kaçırılması olayına karıştığı tespit edilen 9 terörist, 14 Eylül 2018'de Racu beldesinde, jandarma ve MİT'in düzenlediği operasyonla yakalandı. Gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen 9 terörist, mahkemece tutuklandı.

Teröristlerin verdiği bilgiler doğrultusunda, 22 Eylül'de, Suriye'de olayla ilgili 2 kişi daha yakalanıp, mahkemece tutuklandı. Hatay'da yargılanan 11 teröristten 7'si, 3'er kez ağırlaştırılmış ömür boyu, 4'ü ise 12'şer yıl hapis cezasına çarptırıldı. Bu teröristlerin ifadesi doğrultusunda, şehitlerin naaşlarını traktör römorkunda taşıyan teröristin, Duzyer Kurdi olduğu belirlendi. MİT'in düzenlediği operasyonla Kurdi de 2018 yılı Kasım ayında yakalandı. Hatay'da adliyeye sevk edilen Kurdi, tutuklandı. Duzyer Kurdi hakkında soruşturma tamamlandı. Soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısı, terörist hakkında 'devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma', 'silahlı terör örgütüne üye' olma suçlarından ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle iddianame hazırladı.

"NE CEZA VERİLİRSE BAŞIM GÖZÜM ÜSTÜNE"

Hatay 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde karar duruşmasına avukatı ile katılan tutuklu sanık Kurdi, savunmasında yaptıklarından pişman olduğunu söyledi. Kurdi, "Ne ceza verilirse başım gözüm üstüne" dedi.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS CEZASI VERİLDİ

Cumhuriyet savcısı, esasa ilişkin mütalaasında sanığın silahlı çatışmaya girdiğinin, 2 askerin cenazelerini taşıdığının ve örgüt yandaşı gazetecilere kılavuzluk yaptığının anlaşılması nedeniyle ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasını talep etti. Mahkeme heyeti, devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma suçundan Kurdi'ye ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.