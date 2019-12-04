Haberler » Güncel » Şehitliğe gidebilmek için süs eşyası yapıp satıyorlar - Haber

Şehitliğe gidebilmek için süs eşyası yapıp satıyorlar

Samsun Alaçam Karahüseyinli İlk ve Ortaokulunda öğrenim gören 140 öğrenci, yaptıkları biblo ve süs eşyasını sosyal medya üzerinden satarak elde ettikleri gelir ile Çanakkale'ye gitmeyi hedefliyorlar.

04.12.2019 18:27 | Son Güncelleme: 04.12.2019 18:32Şehitliğe gidebilmek için süs eşyası yapıp satıyorlar
Karahüseyinli İlk ve Ortaokulunda öğrenim gören 140 öğrenci, yaptıkları biblo ve süs eşyasını sosyal medya üzerinden satarak elde ettikleri gelir ile 'ye gitmeyi hedefliyorlar.

İlçe merkezine 26 kilometre mesafede bulunan Karahüseyinli İlk ve Ortaokulu öğrencileri, derste işledikleri süs eşyalarını satarak Çanakkale'ye gitmeyi hedefliyorlar. Geziye gereken parayı bulabilmek için neler yapabileceklerini düşünen öğrenciler ve öğretmenler, süs eşyası yaparak sosyal medya üzerinden satma kararı aldılar.

Karahüseyinli İlk ve Ortaokulu Müdürü Bayram Bircan, eğitim-öğretim yılı başında okul yönetiminin desteğiyle silikon kalıp alınmasının ardından öğrenciler, görsel sanatlar öğretmeni Selda Özçelik'in yardımıyla alçıdan biblo bebek ve süs eşyası hazırlamaya başladılar. Yapılan ürünler sosyal medya üzerinden satılıp elde edilen gelir ile Çanakkale gezisinde kullanılmak üzere okul yönetimine teslim ediliyor. - SAMSUN

Çanakkale, Alaçam, Samsun, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

19:14 Edirne'de kendisinden haber alınamayan avukatın aracı kanalda bulundu - Haber
19:13 Almanya'da PKK tarafından kaçırılan genç kızın annesi yardım istiyor - Haber
19:10 Spor aytemiz alanyaspor'da galatasaray hazırlığı - Haber
19:08 Eğitim-Bir-Sen'den PISA sonuçlarına ilişkin değerlendirme - Haber
19:07 DHA YURT BÜLTENİ-29 - Haber
18:34 Trump'tan sürpriz karar: Basın toplantısını iptal etti - Haber
18:20 Son dakika: Ordu Valiliği'nden Ceren Özdemir açıklaması: Katil zanlısı suçunu itiraf etti - Haber
17:23 Öğretim görevlisi, yüksek okul binasından ölüme atladı - Haber
18:22 Doktorun, estetik operasyon yaptığı hastalarının fotoğraflarını servis ettiği iddiası Zonguldak'ı karıştırdı - Haberler
18:17 Ceren Özdemir'in katil zanlısı cezaevi firarisi çıktı! 14 yıl önce de bir çocuğu öldürmüş - Haberler
18:01 Ahmet Davutoğlu'nun partisinin ismi kulislere sızdı: Bizim Parti - Haberler
4.12.2019 19:17:01