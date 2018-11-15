15 Kasım 2018 Perşembe 11:40



15 Kasım 2018 Perşembe 11:40

Kütahya Valisi Ömer Toraman, 2008 yılında Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşen Piyade Onbaşı İsmail Özlü'nün Simav'ın Boğazköyü'nde yaşayan ailesini ziyaret etti.Şehit Piyade Onbaşı İsmail Özlü'yü rahmetle anarak şehidin babası Mehmet Özlü, annesi Zehra Özlü ile kardeşi Coşkun Özlü'ye sabır dileyen Vali Ömer Toraman şehit ailesiyle yakından ilgilendi.Şehitlerin emanet olarak bıraktıkları ailelerinin her zaman yanında olduklarını belirten Vali Dr. Ömer Toraman, "Şehitlik en yüksek mertebe. Siz de şehidimizin ailesi olarak bu şerefi taşıyorsunuz" dedi.Vali Toraman'a İl Genel Meclisi Başkanı Musa Yılmaz, Simav Kaymakamı Türker Çağatay Halim, İl Özel İaresi Genel Sekreteri Murat Koyak, Simav Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı Mustafa Matar ile Boğazköy Muhtarı Necati Özcan eşlik etti.(EFE) - KÜTAHYA