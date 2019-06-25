25.06.2019 09:31
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Şehitlik etrafına 5 dev Türk bayrağı diktiler

Şehitlik etrafına 5 dev Türk bayrağı diktiler

Kütahya'nın Emet ilçesine bağlı Günlüce köyü halkı, kendi aralarında topladıkları paralar ile Kurtuluş Savaşı'nın önemli cephelerinden olan Cevizdere Şehitliği etrafında belirli noktalara 5 dev Türk bayrağı diktiler.

Kütahya 'nın Emet ilçesine bağlı Günlüce köyü halkı, kendi aralarında topladıkları paralar ile Kurtuluş Savaşı'nın önemli cephelerinden olan Cevizdere Şehitliği etrafında belirli noktalara 5 dev Türk bayrağı diktiler.

Köy Muhtarı Adem İnan yaptığı açıklamada, "Cevizdere mevkiinde geçen savaş Emet ilçemizin düşman işgalinden kurtuluşunda çok önemli bir yere sahiptir. Bizler Günlüce köylüleri olarak şehitliğimizin her tarafını dev Türk bayraklarıyla donatmak istedik. Bu kapsamda düzenlediğimiz kampanyada kısa sürede 5 adet bayrak ve bayrak direği alacak parayı efeler gurubu üyelerimizle başardık. Bayrakları kepçelerin yardımıyla hakim tepelere diktik. Bu kampanyada emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum" diye konuştu. - KÜTAHYA
Kaynak: İHA
Kütahya , Emet , Yaşam

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