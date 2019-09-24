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Şehitlik Kavşağı hizmete girdi

Karesi şehir içi trafiğinin yoğun olarak yaşandığı Şehitlik Kavşağı'nda düzenleme çalışmaları tamamlandıKaresi Belediye Başkanı Dinçer Orkan'ın seçim çalışmaları sırasında verdiği sözler arasında yer alan Şehitlik Kavşağı, düzenleme çalışmalarının tamamlanmasının ardından hizmete açıldı.

24.09.2019 16:20Şehitlik Kavşağı hizmete girdi
Karesi şehir içi trafiğinin yoğun olarak yaşandığı Şehitlik Kavşağı'nda düzenleme çalışmaları tamamlandı

Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan'ın seçim çalışmaları sırasında verdiği sözler arasında yer alan Şehitlik Kavşağı, düzenleme çalışmalarının tamamlanmasının ardından hizmete açıldı. Bölgedeki trafiği rahatlatan kavşakta peyzaj çalışmaları ise bir süre daha devam edecek.

Karesi şehir içi trafiğinin yoğun olarak yaşandığı Şehitlik Kavşağı'nda düzenleme çalışmaları tamamlandı. Şehit Mustafa Dinçer, Ömer Alibey, Uruzbey ve İmam Hatip caddelerinin kesiştiği noktada yer alan Şehitlik Kavşağı'nda geçtiğimiz hafta başlayan ve gece gündüz devam eden çalışmalarda sona gelindi. Kaldırım, asfalt, trafik işaret ve işaretçileri çalışmaları yapılan kavşak hizmete girerken, peyzaj çalışmalarının ise bir süre daha devam edeceği belirtildi.

Kavşak düzenleme çalışmaları sırasında sık sık incelemelerde bulunan Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, şehir içi trafiği rahatlatmak için yapılan kavşak düzenleme çalışmasında bulunan belediye personeline teşekkür etti. Çalışmalar süresince bölge esnafıyla da bir araya gelen Başkan Orkan, vatandaşların görüş ve önerilerini de dinledi. Orkan, hizmete giren kavşağın Karesi'ye hayırlı olması temennisinde bulundu. - BALIKESİR

Dinçer Orkan, Karesi, Güncel

Kaynak: İHA

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