Şehitliklerde hüzünlü bayram

Kocaeli
'de şehit yakınları, Ramazan Bayramı
arifesinde şehitlikleri ziyaret etti.
Ramazan Bayramı dolayısıyla İzmit
'teki Bağçeşme Şehitliği'nde program düzenlendi.
Kur'an-ı Kerim okunan ve şehitler için dua edilen programa, Kocaeli Vali Yardımcısı Suat Yıldız, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Yaşar Çakmak
, AK Parti
Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu
ile askeri ve mülki erkan katıldı.
Vali Yardımcısı Yıldız, şehit kabirlerine karanfil bırakıp, aileleriyle bayramlaştı.
Şehit aileleri de yakınlarının kabri başında dua edip, Kur'an-ı Kerim okudu. Şehit anneleri, çocuklarının kabri başında duygusal anlar yaşadı.
Arife günü nedeniyle yoğunluk yaşanan kent genelindeki mezarlıklarda toplu dua edildi.
Kaynak: AA
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