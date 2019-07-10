10.07.2019 10:30
Haberler» Yaşam» Haber

Şehitliklerde kodlama ve aplikasyon çalışmaları başladı

Şehitliklerde kodlama ve aplikasyon çalışmaları başladı

Kütahya'nın Dumlupınar ilçesine bağlı Büyükaslıhanlar köyünde bulunan üç tepeler şehitliğinde ve Ağaçköy şehitliğinde bakım ve onarım çalışmalarına başlanıldığı bildirildi.

Kütahya'nın Dumlupınar ilçesine bağlı Büyükaslıhanlar köyünde bulunan üç tepeler şehitliğinde ve Ağaçköy şehitliğinde bakım ve onarım çalışmalarına başlanıldığı bildirildi.

Dumlupınar Kaymakamı Abdulkerem Abbasoğlu, yaptığı açıklamada, " Büyükaslıhanlar köyümüzde şehitlikte bulunan heykelin boyama, bakımı ve heykelin altında bulunan mermerin tadilat işleri gerçekleştirildi. Şehitlik etrafında düzenleme çalışmalarımız devam etmekte. Ayrıca Ağaçköy'de bulunan şehitliklerimizdeki çalışmalar devam ediyor. Mimar Kutyar Özer tarafından şehitlik bölgesindeki aplikasyon ve kodlama çalışmaları sürüyor. Altıntaş Kaymakamımız Mustafa Sait Arcaklıoğlu ile birlikte çalışmaları yakından takip ediyoruz" ifadelerini kullandı. - KÜTAHYA
Kaynak: İHA
Dumlupınar, Kütahya, Yaşam

Son Dakika Haberleri
10:30   Şehitliklerde kodlama ve aplikasyon çalışmaları başladı
10:28   İmam Hatip Hakkı Özkan Almanya'daki görevini tamamladı
09:54   KATSO'da elektronik ihale eğitimi verilecek
09:52   Suriyeli engelli gencin akülü sandalye heyecanı
23:04   Şehit ve gazi ailelerine 'düğün' ücretsiz
20:31   Başkan Tekin, yüzme havuzu çalışmalarını inceledi
18:09   Başarılı öğrenciler Kaymakam Güven'i ziyaret etti