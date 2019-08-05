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Şehitliklerin etrafı taş duvar ile çevriliyor

Kütahya'nın Dumlupınar ilçesinde Ağaçköy'de bulunan şehitliklerin etrafı taş duvar ile çevriliyor.

05.08.2019 09:51 Şehitliklerin etrafı taş duvar ile çevriliyor
Kütahya'nın Dumlupınar ilçesinde Ağaçköy'de bulunan şehitliklerin etrafı taş duvar ile çevriliyor.

Dumlupınar Kaymakamı Abdulkerem Abbasoğlu, yaptığı açıklamada, "Başkomutan Tarihi Milli Parkı Gelişim Projesi ve Tanıtım Faaliyetleri kapsamında gerekli ölçümlerin yapılmasının ardından şehitliğimizin etrafının taş duvar ile örülerek çevrelenme çalışmalarına başlanıldı. Blediye Başkanımız Şemsettin Akağaç ile birlikte çalışmaları yakından takip ediyoruz. Amacımız Dumlupınar ilçemizin bir çok yerinde bulunan şehitliklerimizin çevre düzenlemelerini yapıp ziyarete gelen vatandaşlarımızın huzur içerisinde dua edebilmelerini sağlamak" diye konuştu. - KÜTAHYA

Dumlupınar, Kütahya, Yaşam

Kaynak: İHA

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