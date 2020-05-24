Şehitlikte buruk bayram

Ramazan Bayramı'nın birinci gününde şehit aileleri Edirnekapı Şehitliği'ne akın etti.

Şehitlikte buruk bayram
24.05.2020 12:06 | Son Güncelleme: 24.05.2020 12:09
Ramazan Bayramı'nın birinci gününde şehit aileleri Edirnekapı Şehitliği'ne akın etti. Şehit kabirleri başında duaların okunduğu Edirnekapı Şehitliği havadan görüntülendi.

Ramazan Bayramı'nda 81 ilde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında şehit aileleri ve yakınlarının şehitlik ziyaretlerine izin verildi. İstanbul'da şehit aileleri her bayram olduğu gibi bayramın birinci gününde Edirnekapı Şehitliği'ni ziyaret etti. Hüzün ve gözyaşının hakim olduğu şehitlikte, dualar okunarak şehit kabirleri temizlendi.

"Şehidimize kavuştuk"

Oğlu Halil İbrahim Gürel'in 2017'deki Kurban Bayramı'nın ikinci gününde Hakkari Çukurca'da şehit olduğunu ifade eden şehit babası Kamil Gürel, "Koşup geldik. Bayram bizim neyimize ama ne yapalım? Çocuğumuzu özlüyoruz. Geliyoruz. Allah razı olsun. Cumhurbaşkanımız bize böyle bir hak tanıdı. Şehidimize geldik. Kavuştuk. Çok mutluyum. Peygamber Efendimize komşu oldu. Bize şefaatçi olacak" diye konuştu.

"Bizi buradan anca ölüm ayırabilir"

Şehit amcasının mezarı başında acısının taze olduğunu dile getiren Umutkan Yılmaz ise, "Korona virüs de olsa her zaman buraya geleceğiz. Bizi buradan anca ölüm ayırabilir. Yaşadığımız sürece her zaman burada olacağız. 1994 yılında Şırnak'ta şehit oldu. Acımız her zaman taze. Her bayramdaki gibi üzüntülüyüz. Bir yandan gururluyuz" dedi.

Hislerinin 25 senedir hiç değişmediğini gözyaşlarıyla dile getiren şehit babası Şaban Çay ise, "Biz televizyonlarda haberleri dinliyoruz. Bir şehit haberi duyduğumuzda aynı acıyı ağlayarak yaşıyoruz. Allah devletimize, milletimize zeval vermesin. Her zaman devletimizin, milletimizin yanında olduk. Hiçbir zamanda hiçbir art niyet düşünmedik. Çatalca'nın en son köyünde ikamet etmekteyim. Oradan kalktık, geldik. İmkanları bize verenlerden Allah razı olsun. 1 Mart'tan bu yana dışarı çıkmadık. Kabir ziyaretleri serbest bırakılınca çok sevindik. İlk önce buraya koştuk" ifadelerini kullandı - İSTANBUL
Ramazan Bayramı nedir? Ramazan Bayramı ile ilgili hadis ve ayetler neler? Ramazan Bayramı'nda alınacak hediyeler ve bayrama özel beslenme tavsiyeleri nelerdir?

Kaynak: İHA

Etiketler: Ramazan Bayramı, Güncel, Haber

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