Şehitlikte hüzünlü ve maskeli bayram

Şehitlikte hüzünlü ve maskeli bayramKAHRAMANMARAŞ'ta, sokağa çıkma yasağı nedeniyle şehit yakınları bu bayram kaymakamlıklardan özel izin alarak yüzlerindeki maskeyle şehitliği ziyaret etti.

24.05.2020 15:03 | Son Güncelleme: 24.05.2020 15:12
Şehitlikte hüzünlü ve maskeli bayram
KAHRAMANMARAŞ'ta, sokağa çıkma yasağı nedeniyle şehit yakınları bu bayram kaymakamlıklardan özel izin alarak yüzlerindeki maskeyle şehitliği ziyaret etti. Duygusal anların yaşandığı ziyarette kimi oğlunun mezar taşını öptü, kimisi ise babasının mezarında Kuran okudu.
Şehit aileleri, ilk defa yakınlarının mezarlarını kaymakamlıklardan aldıkları özel izinle maske takarak ziyaret etti. Şeyhadil Mezarlığı'ndaki şehitliğe gelen aileler ziyaret sırasında zaman zaman gözyaşlarına hakim olamadı. Ziyarete gelenler, yakınlarının mezarlarının başına gelince sosyal mesafeyi de korumaya çalıştı.
'15 YIL OLDU AMA 15 GÜN GİBİ'
Şehitliği ziyaret edenlerden Gülizar Toplu, 15 yıl önce Mardin'de terör örgütü PKK'ya yapılan operasyonda şehit olan oğlu Piyade Uzman Çavuş Vahit Toplu'nun mezarında dua ettikten sonra karşısında oturdu. Uzun süre oğlunun mezarını seyreden Gülizar Toplu (74), Her bayram gelirim. Acısı dinmiyor. Şehit olalı 15 yıl oldu ama benim için 15 gün gibi. Acısı hep içimde, bitmiyor dedi.
'BU ŞANSI VERDİKLERİ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİM'
Bir diğer şehit annesi Pakize Melemir de oğlu polis Duran Melemir'in mezarını gözyaşları içinde temizledi. 2016'da Bingöl'de polis midibüsünün geçişi sırasında terör örgütü PKK'nın bomba yüklü aracı infilak ettirmesi sonucu şehit olan Duran Melemir'in mezarını hemen hemen her gün ziyaret ettiğini belirten Melemir, Bugün bayram ve bizim için çok zor bir gün. Acımız bitmiyor, içimize de sığmıyor, evimize de sığmıyor. Bu şansı bize verdiler çocuklarımızın yanına geldik. 1 Ağustos'ta şehit olalı 4 yıl olacak. O günden beri içimiz yanıyor. 4 yıldır her gün geliyoruz, bayramda da geliyoruz. Bu yıl virüs nedeniyle çok gelemedik ama yine de bu şansı verdikleri için teşekkür ederim diye konuştu.
'BABASININ MEZARI BAŞINDA KURAN OKUDU'
Sibel Duyğal da çocukları Şükrü Buğra, Mustafa Berk ve Meyra ile 2016'da Mardin'in Nusaybin ilçesinde PKK'lı teröristlerin roketatarlı saldırısında şehit olan eşi Jandarma Uzman Çavuş Hakan Duyğal'ın mezarını ziyaret etti. Duyğal, mezarı temizleyip başında dua etti. Şükrü Buğra Duyğal da babasının mezarı başında Kuran okudu.
'HAYIRLI BAYRAMLAR OLSUN OĞLUM'
4 yıl önce Adıyaman'da PKK'lı teröristlerin saldırısında şehit olan Jandarma Er Mücahit Şimşek'in annesi Özlem Şimşek de Hayırlı bayramlar olsun oğlum, hayırlı bayramlar olsun yavrum diyerek mezar taşındaki oğlunun fotoğrafını sevdi. Gözyaşlarına hakim olamayan Özlem Şimşek daha sonra oğlunun mezarı başında Kuran okudu. Şehitlikte hüzünlü ve maskeli bayram

Kaynak: DHA

Etiketler: Kuran-ı Kerim, Güncel, Haber

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