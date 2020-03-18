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Şehitlikte sade tören

Korona virüs salgınına karşı ülke genelinde alınan tedbirler doğrultusunda 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105.yıl dönümü münasebetiyle Hatay'ın İskenderun ilçesinde sadece çelenk sunma töreni yapıldı.

18.03.2020 11:56 | Son Güncelleme: 18.03.2020 11:57
Şehitlikte sade tören
Korona virüs salgınına karşı ülke genelinde alınan tedbirler doğrultusunda 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105.yıl dönümü münasebetiyle Hatay 'ın İskenderun ilçesinde sadece çelenk sunma töreni yapıldı.

İskenderun'da düzenlenen törende İskenderun Kaymakamlığı, Garnizon Komutanlığı, Belediye, Şehit Aileleri ve Gaziler Dayanışma Derneği ve Muharip Gaziler Derneği tarafından şehitlik anıtına çelenk sunuldu. Çelenk sunumunun ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı'nın okundu. İlçe müftüsü tarafından Kuranı Kerim okunarak dua edildi.

Törene, korona virüs tedbirleri kapsamında şehit ailelerinin katılmaması ve şehit mezarlarının başının boş kalması dikkat çekti. - HATAY

Kaynak: İHA

Etiketler : İskenderun, Hatay, Güncel

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