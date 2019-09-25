Şehitlikte Teröristbaşı Öcalan sloganı atan adam linç edilmek istendi! Olay anı kameraya yansıdı

İstanbul'da bulunan Edirnekapı şehitliğinde önceki gece gerçekleşen olayda, kimliği tespit edilemeyen bir şahıs iddiaya göre şehitlikte 'Bijî Apo' sloganı attı. Vatandaşların müdahalesi sonucu yakalanan şahıs, slogan atmaya devam edince bazı vatandaşlar tarafından darp edildi.

DARP EDİLME ANLARI KAMERAYA YANSIDI

Cep telefonu ile kaydedilen videoda bir adam, "23 Eylül 2019'da Edirnekapı Şehitlikte sempatizanlık yapıp ülkeyi birbirine karıştırmak istiyor. Şehitlikte 'Bijî Apo' diyerekten çekiyor. Bütün herkes görsün" ifadelerini kullanarak yaşananları anlattı. Şahsın slogan atmaya devam etmesi üzerine ise etrafını saran öfkeli vatandaşlar tarafından ağır şekilde darp ettiği görüntülere yansıdı.