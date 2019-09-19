Haberler » Güncel » Haber

Şehitlioğlu Mahallesi'nin yolu yenilendi

Manisa Büyükşehir Belediyesinin Kula'ya bağlı Şehitlioğlu Mahallesi'nde başlattığı yol yapım çalışmalarında sona geldi.

19.09.2019 16:58Şehitlioğlu Mahallesi'nin yolu yenilendi

Mahalle Muhtarı Muslu Kazak, çalışmaları süratle tamamlayan ekiplere teşekkür ederken Başkan Cengiz Ergün'e de şükranlarını sundu.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, Kula ilçesine bağlı Şehitlioğlu Mahallesi'nde Emir Kaplıcaları yolu, Şehitoğlu Mahallesi yolu, Hacı Bekirler bağlısı, Altıntaş bağlısı, Şehitler bağlısı olmak üzere 5 noktada yürütülen yol çalışmalarında sona geldi. Çalışmaları, işin başlangıcından itibaren takip eden Mahalle Muhtarı Muslu Kazak, Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e mahallelerine gösterdiği duyarlılıktan dolayı teşekkür etti.


Cengiz Ergün, Muslu, Kula, Güncel

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Haberleri
17:43 Kayserili hayırseverler sınır ötesindeki Suriyeli çocukların yüzünü güldürecek
17:42 Eski ibb görevlisine darbecilere yardımdan 16 yıl 5 ay 15 hapis cezası
17:42 Dha istanbul bülteni-  3
17:40 Dünya şampiyonu Rıza Kayaalp, AA'yı ziyaret etti
17:40 Üniversite öğrencilerinden diyarbakır'daki annelere destek
17:40 Şanlıurfa'da 'beyaz altın' hasadı
17:39 Belediye çalışanlarına "kurum kültürü ve aidiyet eğitimi" verildi