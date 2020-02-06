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Çığda şehit olan uzman çavuşun 3 aylık kızıyla vedalaştığı görüntüler yürek dağladı

Van'da meydana gelen çığ felaketinde şehit düşen Aydınlı Uzman Çavuş Muammer Keskin'in kızıyla vedalaştığı görüntüler yürek dağladı. Görüntülerde şehidin kızına "İşe gitmem lazım babam. İşe gitmezsem nasıl ekmek yiyeceğiz o zaman" dediği duyuluyor.

06.02.2020 11:31 | Son Güncelleme: 06.02.2020 13:34

'da yaşanan çığ felaketinde şehit düşen Uzman Çavuş Muammer Keskin'den geriye, 3 aylık kızıyla işe gitmeden önde vedalaştığı duygusal görüntüler kaldı.

Van'daki çığ felaketinde şehit düşen askerler ve güvenlik korucularının birisi olan Aydınlı Uzman Çavuş Muammer Keskin'in naaşı, toprağa verilmek üzere baba ocağı Çine ilçesine uğurlandı. Şehitten geriye ise bir okul arkadaşının paylaştığı görüntüler kaldı.

"GELİNCE BEN SENİ ÖPERİM"

Görüntüde 3 aylık kızını öperek, "İşe gitmem lazım babam. İşe gitmezsem nasıl ekmek yiyeceğiz o zaman. Çalışmam lazım kızım. Gelince ben seni öperim olmaz mı?" diyen şehidin bu sözleri okuyanları duygulandırdı.

Şehitten geriye bu fotoğraf kaldı:

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Çığda şehit olan uzman çavuşun 3 aylık kızıyla vedalaştığı görüntüler yürek dağladı

Muammer Keskin, Aydınlı, Van, 3. Sayfa, Güncel

Kaynak: İHA


HABER YORUMLARI (14)
HHHHH:Allahım tüm şehitlerimize kahraman evletlarımıza rahmet eylesin mekanları cennet olun inşaallah. Mevlam yakınlarına sabırlar ihsan eylesin inşaallah.
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RADIM:Sözün bittiği yer
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TATAR:offff keşke seyretmeseydim bunu çok kötü oldum
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CEBEL:Allah Rahmet eylesin ve Rabbim eşine ve merhum şehidin çocuğunu iki cihanda perişan eylemesin ve onları kimseye muhtaç etmesin... Evladını da salihalardan eylesin....
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58SİVAS58:allah mekanını cennet etsin yakınlarına sabır versin gerçekten çok üzücü keşke izlemeseydim :(((
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İNANKİ:inanki boğazımızda kaldı düğümler perişan olduk acınız acımızdır Allah rahmet etsin
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ALİ:ALLAHIM sen ülkemizi koru kolla YARABBİ. Buna yürek dayanmaz. Yavrum babasını bilemeden büyüyecek. :(((
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ÜLKÜCÜ:mekanın cennet olsun yiğidim ciğerimi yaktın şehidim helal bir lokma ekmek için tüm davamız sen helal lokma yesin diye cennet kokulu yavrundan ayrılırsın kimileri de haramına haram katar geleçek bizimdir yiğidim vallahide bizimdir billahide bizimdir biz kimmiyiz helal lokma peşinde koşanlar helal lokmalarla yetiştirdiğimiz evlatlarımız elbet haramzadelerin boğazına çökecek elbet o günler gelecek
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U.G.:SÖZÜN BİTTİĞİ YER. . .
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CELİL:allah rahmet eylesin çok üzüldüm.
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