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Şehmus Günaydın'dan Milli Dayanışma Kampanyası'na destek

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'na 1 aylık maaşı ile destek verdiğini söyledi.

31.03.2020 21:39 | Son Güncelleme: 31.03.2020 21:39
Şehmus Günaydın'dan Milli Dayanışma Kampanyası'na destek
Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'na 1 aylık maaşı ile destek verdiğini söyledi.

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Biz Bize Yeteriz Türkiyem. Sayın Cumhurbaşkanımızın başlatmış olduğu milli birlik ve dayanışma kampanyasına ben de 1 aylık maaşımla destek veriyorum" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Kayseri, Spor
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Haberler ›› Spor ››Şehmus Günaydın'dan Milli Dayanışma Kampanyası'na destek - Spor

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