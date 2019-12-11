Haberler » Güncel » Şehre domuz indi - Haber

Şehre domuz indi

Adana'da aç kaldığı tahmin edilen bir yaban domuzu, şehre indi.

11.12.2019 04:08 | Son Güncelleme: 11.12.2019 04:10
'da aç kaldığı tahmin edilen bir yaban domuzu, şehre indi.
Merkez ilçesi Güzelyalı Mahallesi Süleyman Demirel Bulvarı'nda bir domuz olduğunu görenler durumu polise bildirdi.
Ardından çevredekilerin bir süre kovaladığı domuz, Güzelyalı Mahallesi 81188 Sokak'ta bir apartmanın otoparkındaki araçların arasına gizlendi.
Olay yerine gelen ve vatandaşlara zarar görmemeleri için uyarılarda bulunan polis, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar 7. Bölge Müdürlüğü yetkililerine bildirdi.
Bu sırada mahalle sakinleri de domuzun kaçmaması için otoparkın giriş çıkışında önlem aldı.
Olay yerine gelen doğa koruma yetkilisi, hayvanın saldırgan olduğunu belirterek çevredekilerin uzaklaşmasını istedi.
Ekipler ve mahalleli tarafından yaklaşık iki saat süren çalışmanın ardından kontrollü bir şekilde bulunduğu yerden çıkması sağlanan yaban domuzu, daha sonra arazide gözden kayboldu.
Domuzu görünce durumu polise bildiren Barış Çakı, gazetecilere, "İlk gördüğümde köpek zannettim. Sonra dikkatli bakınca domuz olduğunu fark ettim. Sabah saatlerinde çocuklar okula gidiyor. Onlara da zarar verebilir düşüncesiyle polisi aradım." dedi.
Şehre domuz indi

Güzelyalı Mahallesi, Çukurova, Polis, Adana, Güncel

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Şehre domuz indi


Güncel

Son Dakika Haberleri

04:22 Balıkesir'de 4,6 büyüklüğündeki deprem - Akçaköy Mahallesi sakinleri - Haber
04:17 Balıkesir'de deprem nedeniyle korkuya kapılan bazı vatandaşlar geceyi sokakta geçiriyor - Haber
04:12 Balıkesir'de 4,6 büyüklüğündeki deprem - Haber
04:08 Şehre domuz indi - Haber
04:00 Balıkesir'deki depremin ardından Büyükşehir Belediyesi'nden çay ve çorba ikramı - Haber
23:50 Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı'dan depremle ilgili ilk açıklama: Herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı - Haber
23:43 4.6 büyüklüğündeki deprem Balıkesir'i sokağa döktü - Haber
23:26 Son Dakika: Marmara'da peş peşe depremler! İstanbul'da da hissedildi - Haber
22:55 Somali'de milletvekillerinin kaldığı otele silahlı saldırı: 3 ölü, 2 yaralı - Haber
22:16 Antalya'daki ikiye ayrılan araçtan yürüyerek çıkan sürücü Pamukçu: "Mucize eseri kurtuldum" - Haber
11.12.2019 04:46:16