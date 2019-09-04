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Şehre döndüğünüzde okul çantanız 17 Burda'da

Çanakkale'de Esas 17 Burda Alışveriş Merkezi (AVM), 4-6 Eylül tarihleri arasında düzenlediği "şehre dönüş" kampanyası ile minik ziyaretçilerine okul çantası hediye ediyor.

04.09.2019 16:47 Şehre döndüğünüzde okul çantanız 17 Burda'da
Çanakkale'de Esas 17 Burda Alışveriş Merkezi (AVM), 4-6 Eylül tarihleri arasında düzenlediği "şehre dönüş" kampanyası ile minik ziyaretçilerine okul çantası hediye ediyor.

4-5-6 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek kampanya kapsamında Esas 17 Burda AVM'deki mağazalardan kampanya süresince aynı gün içinde toplam 300 lira ve üzeri tutarında alışveriş yapan ziyaretçiler, okul çantasının sahibi oluyor. 300 adet stok ile sınırlı kampanyada alışveriş yapan ziyaretçiler, fatura ya da fişleriyle birlikte danışma noktasına başvuru yaparak kampanyaya katılmaya hak kazanacaklar. - ÇANAKKALE

Çanakkale, Eylül, Güncel

Kaynak: İHA

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