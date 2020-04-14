Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Şehre inan ayılar ortalığı birbirine kattı

Şehre inan ayılar ortalığı birbirine kattı Artvin'de aç kalan ayı ve yavruları şehri birbirine kattı Artvin'de kış uykusundan uyanan ayı ve iki yavrusu şehre inince paniğe neden oldu.

14.04.2020 01:48 | Son Güncelleme: 14.04.2020 01:50
Şehre inan ayılar ortalığı birbirine kattı
Artvin 'de aç kalan ayı ve yavruları şehri birbirine kattı
ARTVİN - Artvin'de kış uykusundan uyanan ayı ve iki yavrusu şehre inince paniğe neden oldu. Çöp kovalarından yiyecek arayan ayıları gören vatandaşların ihbarı üzerine ekipler el feneri eşliğinde ayı ve yavrularını arama çalışması başlattı.
Havaların ısınmasıyla birlikte kış uykusundan uyanmaya başlayan ayılar, ormanlık alanda yiyecek bulamayınca yerleşim yerlerine kadar inmeye başladı. Artvin'de şehir merkezine inan ayı ve yavruları paniğe neden oldu. Şehir merkezinde bulunan Türk Telekom araç parkına giren ayı ve iki yavrusunu gören güvenlik görevlisi Cemil Ayaydın, kurum yetkililerine haber vermesi üzerine binaya kapatarak durumu, polise ve Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Bir süre sonra ayı ve yavruları araç parkından çıkıp gözden kaybolarak mahalle aralarına dağıldı.
Milli Parklar, polis ve belediye ekiplerinden oluşturulan bir ekip projektörlerle gece boyu mahalledeki ağaçlık alanda ayı ve yavrularını aradı. Mahalle sakinlerinden Haydar Güneş," mahallemizde ayı görülmesi üzerine insanlara saldırabilir düşüncesiyle takip etmeye başladık. Ayı bir ara ağaçlıklara girdi daha sonra izini kaybettirdi" dedi. İlk kez mahallede ayı gördüğünü ifade eden Güneş, gece boyu ayı ve yavrularını arasak da bir netice alamadık diye konuştu.
Öte yandan korna virüsü tedbirleri kapsamında mesire ve piknik alanlarının yasak olmasından dolayı, yaban hayvanları rahatça bu alanlarda dolaşıp şehir merkezine inmelerine neden olduğu tahmin ediliyor. Şehre inan ayılar ortalığı birbirine kattı

Kaynak: İHA

Etiketler: Artvin, 3. Sayfa
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Yorumlar

3. Sayfa Manşet

Haberler

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, istifa kararından neden vazgeçtiğini açıkladı Haberler
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, istifa kararından neden vazgeçtiğini açıkladı
Serdar Ortaç, evlat edinmeye karar verdi! Koyacağı isim duygulandırdı Haberler
Serdar Ortaç, evlat edinmeye karar verdi! Koyacağı isim duygulandırdı
FETÖ’nün İsveç’e kaçan mahrem sorumlusu koronavirüsten öldü Haberler
FETÖ'nün İsveç'e kaçan mahrem sorumlusu koronavirüsten öldü
Sosyal medya fenomeni, cinsel içerikli telegram grubunun reklamını yaptı Haberler
Sosyal medya fenomeni, cinsel içerikli telegram grubunun reklamını yaptı
Babacan’dan Soylu’nun kabul edilmeyen istifasıyla ilgili ilk yorum Haberler
Babacan'dan Soylu'nun kabul edilmeyen istifasıyla ilgili ilk yorum
Koronavirüse aldırmadan tarihi sarayın karşısında güpegündüz ilişkiye girdiler Haberler
Koronavirüse aldırmadan tarihi sarayın karşısında güpegündüz ilişkiye girdiler
Aşk yaşadıkları konuşulan Survivor yarışmacıları, ters köşe yaptı Haberler
Aşk yaşadıkları konuşulan Survivor yarışmacıları, ters köşe yaptı
108 yeni vaka endişeye düşürdü! Koronavirüs, tam da ’Bitti’ denilen bölgede yeniden başladı Haberler
108 yeni vaka endişeye düşürdü! Koronavirüs, tam da "Bitti" denilen bölgede yeniden başladı
Haberler ›› 3. Sayfa ››Şehre inan ayılar ortalığı birbirine kattı - Haberler

Son Dakika 3. Sayfa Haberleri

02:32: Sağlık Bakanı Koca'dan koronavirüsle mücadeleye ilişkin videolu paylaşım Açıklaması - Haberler 02:05: Emekli astsubay kayınçosunu kafasından bıçakladı - Haberler 01:56: Elazığ'da silahlı kavga, cinayetle bitti: 1 ölü - Haberler 01:52: Tekirdağ'lı hemşireden anlamlı paylaşım - Haberler 01:11: Şehre inan ayılar ortalığı birbirine kattı - Haberler 01:01: Hakkında çeşitli spekülasyonlar yapılan Bahçeli, Meclis'teki infaz yasası görüşmelerine katıldı - Haberler 00:36: Sosyal medya fenomeni Simge Barankoğlu'nun, cinsel içerikli telegram grubunun reklamını yapması tepki çekti 23:41: Ali Babacan, Soylu'nun kabul edilmeyen istifasıyla ilgili konuştu: Hiçbir şey yokmuş gibi devam etmek anlaşılır gibi değil