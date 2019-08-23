Haberler» Dünya» Haber

Şehre inen ayı ve yavrularını polis kovaladı

Anne ayı ve 3 yavrusu, Rusya'nın Yelizovo şehrine indi.

23.08.2019 10:48 Şehre inen ayı ve yavrularını polis kovaladı
Anne ayı ve 3 yavrusu, Rusya'nın Yelizovo şehrine indi. Ayı ve yavrularını polis kovaladı. O anlar güvenlik ve amatör kameralara yansıdı.

Olay, Rusya'nın Kamçatka Yarımadası'ndaki Yelizovo şehrinde meydana geldi. Anne ayı ve 3 yavrusu, Yelizovo kentinin sokaklarına indi. Olayı fark eden polis ekipler, araçla ayıları kovaladı. O anlar saniye saniye kaydedildi.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Ayılar, şehir merkezine girdi. Polis ekipleri, özel sinyaller kullanarak ayıları Avacha Nehri'ne doğru yönlendirdi" ifadeleri kullanıldı. Ayrıca, avcıların ayıları aradığı belirtilirken; Kamçatka'da 2019 yılı içerisinde, insanlara tehlike oluşturabilecek 60 ayının öldürüldüğü; 3 kişinin ise vahşi hayvan saldırılarında yaşamını yitirdiği belirtildi.



Kamçatka, Rusya, Polis, Anne, Dünya

Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya Haberleri
12:52   Beyninde kurtla 30 yıl yaşadı
12:51   Beyninde kurtla 30 yıl yaşadı
12:45   Kadınlar hangi bahanelerle öldürülüyor? Katiller için nasıl ceza indirimi uygulanıyor ?
12:45   "Suriye ordusu İdlip'te konuşlandırılmış Türk ordusunun gözlem noktasını kuşattı"
12:33   Avustralya'nın Queensland eyaletindeki yangınlarda onlarca kanguru öldü
12:27   ABD, Türkiye'ye Patriot satış teklifini geri çekti
12:23   Prens Harry özel uçakla, Prens William ucuz uçakla uçtu