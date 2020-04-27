Şehre inen çakalı vatandaşlar öldürdü
Karabük'te, aç kalarak şehre inen çakal vatandaşlar tarafından telef edildi.
27.04.2020 15:10 | Son Güncelleme: 27.04.2020 15:11
Edinilen bilgiye göre, dağda aç kalarak şehre inen çakal, Yeşil Mahalle Taşkent Caddesi Sümbül Sokak'ta vatandaşlar tarafından fark edildi. Hayvanın sağa sola saldırması üzerine korkuya kapılan vatandaşlar, hayvanı mahalleden uzaklaştırmaya çalıştı.
Vatandaşların bunda başarılı olamaması üzerine çakal, vatandaşlar tarafından telef edildi.
Telef edilen hayvan belediye ekipleri tarafından alındı. - KARABÜK
Kaynak: İHA