Şehre İnen Yaban Domuzuna Araba Çarptı

Muğla
'nın Bodrum
ilçesinde, köpekten kaçarken kamyonun çarpması sonucu yaralanan yaban domuzu, hayvan barınağına götürüldü. Konacık
Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı
'nda bir evin bahçesindeki tavuk kümesine girmeye çalışan yaban domuzuna, karşısına çıkan köpekten kaçmaya çalışırken yoldan geçen kamyon çarptı.
Çarpmanın şiddetiyle yaralanan domuz, yola savruldu.
Olayı gören bahçe sahibi ile vatandaşlar, durumu polis ve zabıta ekiplerine bildirdi. Ağır yaralı olmasına rağmen hareket etmeye çalışan domuz, kısa süreli paniğe neden oldu.
Ev sahibi Sevim Sarı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, domuzların hemen hemen her gün bahçelerine geldiğini ve bazen tedirgin olduklarını söyledi.
Köpeğin sesiyle dışarıya çıktığını anlatan Sarı, "Tavukları yemek istemiş, ancak köpek ona o köpeğe saldırmış. Kaçarken de araç çapmış." dedi.
Ayşe Üzer Güneşer de domuzun bahçenin içinde olduğunu belirterek, "Hayvan aç olduğu için tavukları yemeye gelmiş. Normalde grup halinde geziyorlar ama bu kez tek gelmiş. Köpeğe saldırmaya çalışmış. Kaçarken de kamyon çarpmış." diye konuştu.
Yaralı domuz, bölgeye gelen Bodrum Belediyesinin hayvan nakil aracıyla, meraklı vatandaşın bakışları arasında hayvan barınağına götürüldü.
Alparslan Türkeş Bulvarı,Muğla,Bodrum
02 Aralık 2018 Pazar 19:56