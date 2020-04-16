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Şehre kaçak girişlere jandarmadan geçit yok

Şehre kaçak girişlere jandarmadan geçit yok Jandarma ekipleri tali ve bağlantı yollara bariyer çekti, denetimlerini sıklaştırdı Ekiplerin titizlikli sürdürdüğü trafik denetimleri havadan görüntülendi Sürücüler de denetimlerden memnun Eskişehir'de, korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında...

16.04.2020 11:49 | Son Güncelleme: 16.04.2020 11:51
Şehre kaçak girişlere jandarmadan geçit yok
Jandarma ekipleri tali ve bağlantı yollara bariyer çekti, denetimlerini sıklaştırdı
Ekiplerin titizlikli sürdürdüğü trafik denetimleri havadan görüntülendi
Sürücüler de denetimlerden memnun
ESKİŞEHİR - Eskişehir 'de, korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında İl Jandarma Komutanlığı tarafından şehre kaçak araç girişlerini engellemek için tali yollar aralıksız denetleniyor. Jandarma ekiplerinin trafik denetimleri ise havadan görüntülendi.
Korona virüs tedbirleri kapsamında yayınlanan genelge ile 30 büyükşehir ve Zonguldak'a özel araç giriş-çıkışları yasaklanmıştı. Yaklaşık 2 hafta önce yayınlanan genelge ile Eskişehir'de, şehre giriş ve çıkışlar sıkı bir şekilde denetlenmeye başlandı. Kontrollerde ise, özel izin alan sürücülerin dışında diğer araçlara izin verilmedi. Ayrıca yük taşımacılığı yapan tır ve kamyonlar ise tek tek durdurulup, sürücülerin ateşleri ölçülerek kayıtları yapıldı.
'Jandarma ekipleri kente kaçak girişleri engellemek için tali ve bağlantı yollarında tedbir aldı'
Yaşanan süreçte, araçların kente kaçak giriş veya çıkış yapmak için tali ve bağlantı yolları kullanımının engellenmesi için de Eskişehir Jandarma Komutanlığı ekipleri tam tedbir aldı. Eskişehir-Bursa, Eskişehir-Kütahya karayolları üzerindeki uygulama noktaları öncesi mevcut bağlantı yollara bariyer çekilerek kapatılırken, ekiplerin çalışmaları havadan da görüntülendi.
Yapılan uygulamalar hakkında konuşan bir tır sürücüsü, "Jandarma ekiplerimiz bu konuda başarılı çalışmalarını sürdürüyorlar. Onlara çok teşekkür ediyoruz. Uygulamaların tam manasıyla yapılmasından dolayı minnettarız" ifadelerini kullandı.
Bir başka sürücü ise, "Jandarma ekiplerinin çalışmalarından memnunuz. Çok iyi yapıyorlar. Kısmet olursa Denizli'ye gideceğim. Jandarmamıza çok teşekkür ederiz" dedi. Şehre kaçak girişlere jandarmadan geçit yok

Kaynak: İHA

Etiketler: Eskişehir, Jandarma, 3. Sayfa
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