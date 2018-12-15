Sultanbeyli
'de yaşayan yaşlılar, şehit ve gazi yakınları, İstanbul
Müftülüğü'nce düzenlenen Şehri İstanbul Buluşmaları'nın konuğu oldu.
İstanbul Müftülüğü Konferans Salonu'nda gerçekleşen programa İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz
, Sultanbeyli Kaymakamı Metin Kubilay, İstanbul Müftü Yardımcıları Bahri Şamat, Veysel Işıldar, Musa Bilgiç ile Sultanbeyli'de yaşayan yaşlılar, şehit yakınları, gaziler ve yakınları katıldı.
Programda konuşan Sultanbeyli Kaymakamı Kubilay, "Sultanbeyli Yaşlılarına Sahip Çıkıyor Projesi"ni Darülaceze
Vakfı iş birliği ile hayata geçirdiklerini ve bu kapsamda yaşlılarla birlikte İstanbul'un dini, tarihi ve kültürel mekanlarını gezdiklerini söyledi.
Proje kapsamında Fatih
ve Süleymaniye
camilerini gezdiklerini belirten Kubilay, "Bizleri bu günlere getiren ve geleceğe hazırlayan büyüklerimize gereken saygıyı göstermek toplum olarak hepimizin görevidir. Yaşlılıkta insanın en çok ihtiyacı olan şey ilgidir, şefkattir. Bu projeyi yapmaktaki amacımız yaşlılarımızın yanında olmak, onlarla bu güzellikleri paylaşmak, hoşça vakit geçirip bu güzel mekanları birlikte gezmek ve bizler için çok değerli olduklarını onlara hissettirmektir." şeklinde konuştu.
İstanbul Müftüsü Yılmaz ise yaşlıların toplumun değerleri olduğunu ifade ederek, Kur'an-ı Kerim'de yaşlılara "öf" bile denilmemesinin emredildiğini dile getirdi.
Yaşlıları Şehri İstanbul Buluşmaları kapsamında misafir etmekten mutluluk duyduklarını dile getiren Yılmaz, şöyle konuştu:
"İnsanların duygudaşlığa, duygularını paylaşmaya, duygu transferine, karşısındakini anlamaya ve anlaşılmaya ihtiyacı var. İnsanlar başkalarını anlamayı ama daha çok anlaşılmayı arzu eder. Bu anlaşılma kaygısı toplumda çok anlamlı. Karşımızdakini anlamayı bilmeliyiz. Özellikle de saygıyı hak eden, eli öpülesi insanlara değer vermemiz ve bizim öncülerimiz olduklarını hissettirmemiz aynı zamanda kendimize saygımızdır. Bu projenin bu manada anlamlı ve önemli olduğuna inanıyorum. Sultanbeyli Kaymakamlığımızca başlatılan bu projenin diğer ilçelerimizce devam ettirilmesini temenni ediyorum. Çünkü çağımızda çok hızlı bir hayat yaşıyoruz. Bu hızlı hayatta hepimiz çevremizdeki insanların farkında olmayabiliyoruz. Kendi anne babamızın ya da yakınlarımızın da farkında olmayabiliyoruz. Bu vesileyle onların da farkına varmak ve gündemimize almak çok manidardır."
İstanbul Müftülüğü'ne herkesin gelmesini arzu ettiklerini belirten Yılmaz, sözlerini şöyle tamamladı:
"Burası artık resmiyet duvarı gibi soğuk bir yüz değil, sıcak bir yüz olsun istiyoruz. İnsanlarımız istedikleri zaman gelip suallerini sorsunlar, dinimizin şefkat ve merhamet boyutunu, mütebessim çehresini bulsunlar. Dinimizin de amacı budur. İstanbul Müftülüğümüzün herkese kucak açan, gönlünü ve sofrasını açan bir yer olmasını arzu ediyoruz. Bu vesileyle bu kardeşlerimizin ve dostlarımızın gelmiş olması bizi çok mutlu etti."
Sultanbeyli,İstanbul
15 Aralık 2018 Cumartesi 17:51