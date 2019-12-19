Haberler » Güncel » 'Şehri Sultandan Kareler' Ulusal Fotoğraf Yarışması - Haber

"Şehri Sultandan Kareler" Ulusal Fotoğraf Yarışması

Sivas Valiliği himayesinde Sivas Kültür AŞ'nin koordinesi ve Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu, Sivas 4 Eylül Fotoğraf Sanatı Derneğinin katkıları ile "Şehri Sultandan Kareler" ulusal fotoğraf yarışması yapılacak.

19.12.2019 16:18 | Son Güncelleme: 19.12.2019 16:36
Valiliği himayesinde Sivas Kültür AŞ'nin koordinesi ve Fotoğraf Sanatı Federasyonu, Sivas 4 Fotoğraf Sanatı Derneğinin katkıları ile "Şehri Sultandan Kareler" ulusal fotoğraf yarışması yapılacak.

Vali Salih Ayhan, Sivas olarak ilk kez ulusal fotoğraf yarışması gerçekleştirdiklerini hatırlatarak, başvuruların bugün itibariyle başladığını söyledi.
Yarışmanın Sivas'ın zenginliklerini ortaya çıkaracağını belirten Ayhan, "Yarışmanın amacı ilimizde ve ilimize bağlı 16 ilçemizde, köylerimizde bulunan tarihi yapıları, doğal güzellikleri, kültürel ögeleri, yaban hayvanlarını, endemik bitkileri, Sivas'a özgü yaşam faaliyetlerini ve mahallelerdeki sosyal hayatı anlatan fotoğrafları belgelemek" dedi.
Her katılımcının 4 fotoğraf ile yarışmaya katılabileceğini aktaran Ayhan şunları kaydetti:
"Fotoğraf yarışması 18 yaşını doldurmuş tüm fotoğrafseverlere açıktır. Sivas il sınırları içinde çekilmiş fotoğraflarla yarışmaya katılmak zorunludur. Daha önce ya da bu yarışma ile eş zamanlı yapılan herhangi bir yarışmada ödül (derece, mansiyon, özel ödül) almış fotoğraflar ile bu fotoğrafların kadraj farklılığı içeren veya renk değiştirme uygulanmış görüntülerinin yarışmaya katılması söz konusu değildir. Ödüllü yarışmada birinciye 10 bin, ikinciye 8 bin, üçüncüye 5 bin lira ödül verilecektir. Mansiyon ödülü 2 bin, özel ödül bin liradır. Sergileme ödülü ise 200 lira ve 100 adettir. Ayrıca satın alma ödülü olarak da her fotoğraf için 100 lira verilecektir."
Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) Yönetim Kurulu Üyesi Murat Berkyürek de Sivas'ta ulusal çapta bir yarışmanın düzenlenmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Sivas Valisi Salih Ayhan'a teşekkür etti.

Salih Ayhan, Türkiye, Eylül, Sivas, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

18:16   Balıkesir'de 30 düzensiz göçmen yakalandı - Haber
18:16   Adana'da terör örgütü DEAŞ davası - Haber
18:15   Sahte içki operasyonunda 2 zanlı tutuklandı - Haber
18:14   DHA YURT BÜLTENİ-23 - Haber
18:14   Hafter güçlerinin saldırıları nedeniyle Trablus'taki bazı okullarda eğitime ara verildi - Haber
17:38   Glint Global'e 'Yılın İhracat Çıkışı Yapan Markası' ödülü - Haber
17:01   Eşini pompalıyla vurup sakat bıraktı, tahliyesini istemedi - Haber
16:55   Terör örgütü PKK/YPG, Türkiye sınırında yine sivilleri hedef aldı! 3'ü çocuk 5 ölü - Haber
16:52   Hayvan hakları savunucuları Büyükada'daki ruam hastalığı nedeniyle İBB önünde eylem yaptı - Haber
15:53   Trafik polisi, eşine ceza yazdı - Haber
19.12.2019 18:19:29