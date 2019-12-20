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Şehrimiz kadar gönülleri de imar ediyoruz'

Yıldırım Belediyesi, bünyesindeki Aile Okulu ile Yıldırımlıların huzurlu bir aile hayatına sahip olmalarına imkan tanıyor.

20.12.2019 10:44 | Son Güncelleme: 20.12.2019 10:44 Şehrimiz kadar gönülleri de imar ediyoruz'

Toplum yapısının sağlamlaşması ve ayakta durmasının güçlü bir aile yapısı ile mümkün olacağı bilinciyle çalışmalarını sürdüren Yıldırım Belediyesi, yaşamın her alanında sosyal projeler üretirken özellikle aile, kadın, genç ve çocuk olgularına hassasiyet gösteriyor. Bu bağlamda geride kalan son 8 ayda Sağlık İşleri Müdürlüğü Eğitim İşleri Birimi Aile Okulu tarafından, mahalle muhtarlarıyla iş birliğinde YIL-MEK kursiyerleri ve mahalle sakinlerine yönelik düzenlenen aile içi iletişim konulu seminerlerde 9 mahallede 380 kişiye eğitim verildi. Öğrencilerin kişisel gelişimlerine destek olmak amacıyla yine ilçede hizmet veren 10 okulda bin 100 veliye ' , baba ve çocuk ilişkisinde empatik düşünceyi kuşanmak' ve 'Ben sen değilim' konulu seminer verildi. Öte yandan KOSGEB girişimcilik kursiyerlerine yönelik düzenlenen seminerlerde 135 kişiye, başarılı bir ticari hayat için kişinin olumlu iletişim becerilerini geliştirmenin önemine değinilirken, Barış Manço Kültür Merkezi'ndeki Aile Okulu'nda her hafta cuma akşamı 2 saat üzerinden düzenlenen Aile İçi iletişim, Psikolojik Danışmanlık, Teknoloji Bağımlılığı, Aile ve Sağlık temalı eğitimlere katılan 120 kişiye seminer verildi.

SEVGİ VE SAYGI VURGUSU

Aile Okulu'nun, aile ve toplumun gelişimi, aile bireylerinin sorunlarının tespiti ve çözümü noktasında önemli bir misyon üstlendiğini dile getiren Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, "Aile içi iletişimin başlıca kaynağı karşılıklı saygı ve sevgi. İletişim hayatın her alanında önemlidir. Sadece ikili ilişkilerde değil, aile içinde ve sosyal hayatta iyi iletişim kurabilirsek daha anlayışlı, daha güzel yarınlar kurabiliriz. Aile içi iletişimin en önemli yolu bireylerin birbirini anlaması ve karşılıklı saygıdan geçiyor. Bizler de yerel yöneticiler olarak ilçemizi yönetirken ve Yıldırım'ı daha iyi yarınlara hazırlarken, bu düşünce doğrultusunda toplumun tüm kesimleriyle iletişim halindeyiz" diye konuştu.

İNSAN ODAKLI ÇALIŞMALAR

Ailenin bağlarının güçlü olmasının toplumu güçlü kılacağını belirten Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, "Yıldırım'ın gelişmesi, yollarımızın kalitesinin yükselmesi, yaşadığımız ortamın sağlıklı, modern bir hale dönüşmesi elbette çok önemli. Tüm bunları hemşehrilerimizi rahat ortamlarda yaşatmak, refah seviyesini yükseltmek, netice itibariyle insan mutluluğu için yapıyoruz. İşte bizim anlayışımızın temelinde insan odaklı bir çalışma var, insana dokunmak, insanın gönlünü hoş etmek. Şehirlerin imarı kadar gönüllerin imarına da önem vermemiz gerekiyor" ifadelerini kullandı.


Anne, Güncel

Kaynak: Bültenler

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