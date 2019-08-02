Haberler» Güncel» Haber

''Şehrimizde dokunmadığımız tek bir vatandaşımız kalmayacak''

Başkan Büyükakın, "Şehrimizde dokunmadığımız, temas etmediğimiz tek bir vatandaşımız kalmayıncaya dek bıkmadan, yorulmadan ve durmadan çalışacağız" dedi.

02.08.2019 09:54 ''Şehrimizde dokunmadığımız tek bir vatandaşımız kalmayacak''

Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr Tahir Büyükakın, Kocaeli'nin her ilçesinde vatandaşlarla olan buluşmalarına ve esnaf ziyaretlerine hızlı bir şekilde devam ediyor. Belediye çalışmalarının yanı sıra sivil toplum kuruluşlarıyla ve kent dinamikleriyle bir araya gelmeye özen gösteren Başkan Büyükakın, Kocaeli'nin ilçelerindeki cadde ve sokaklarını da gezerek vatandaşlarla hasbihal etmeyi sürdürüyor. Her fırsatta halkla beraber yürüdüklerini ve Kocaelililerin sesine kulak verdiklerini belirten Başkan Büyükakın, son olarak Kandıra, Gebze ve İzmit'te vatandaşların öneri ve taleplerini dinledi. Başkan Büyükakın, "Şehrimizde dokunmadığımız, temas etmediğimiz tek bir vatandaşımız kalmayıncaya dek bıkmadan, yorulmadan ve durmadan çalışacağız" ifadelerini kullandı.

"ALLAH RAZI OLSUN DEMESİ BİZE ENERJİ VERİYOR"

Halkımızla olan birliğimiz ve kardeşliğimizi çok önemsediğini söyleyen Başkan Büyükakın, "Kentimizde sıkmadık el bırakmayacağız" diyerek vatandaşlarla sohbetler gerçekleştiren "İnsanımızın fikir ve önerilerini hassasiyetle dinliyor, hayır dualarını almak için çalışıyoruz.Çocuğundan yaşlısına, gencinden kadınına kadar hizmetlerimizden dolayı halkımızın bizlere teşekkür etmesi, Allah razı olsun demesi bize enerji veriyor" açıklamasını yaptı. "Gerek ülkemiz için gerekse dünya için yeni bir dönemdeyiz" diyerek vatandaşlardan gelen sorulara içtenlikle cevap veren Başkan Büyükakın, "Hızla gelişen ve kalkınan Türkiye, herkesin dikkatini çekiyor. Dosta güven, düşmana korku aşılıyoruz. Dünyanın parlayan yıldızı Türkiye'ye dur demek için birçok entrikalar çevriliyor. Bunları hepimiz görüyor ve yaşıyoruz" dedi.

"ÇALIŞMAYA AMA ÇOK ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

"Terörle susturamadılar, darbe girişimlerinin altında ezildiler, şimdi de ekonomik saldırılarla bizi alt etmeye çalışıyorlar" diyerek vatandaşlardan gelen destek sözlerine teşekkür eden Başkan Büyükakın, "Bugüne kadar başarılı olamadılar, yine de olamayacaklar. Halkımızın bize olan inancını, sevgisini ve güvenini gördükçe şehrimiz ve ülkemiz geleceğe koşar adımlarla yoluna devam edecektir" şeklinde konuştu. Kandıra, Gebze ve İzmit'te çalışma ziyaretleri boyunca vatandaşların kendisine gösterdiği ilgiye ve teveccühüne bir kez daha teşekkür eden Başkan Büyükakın, "Bu güvene layık olmak için çalışmaya ama çok çalışmaya devam edeceğiz" diyerek açıklamalarını tamamladı.


Kandıra, Gebze, İzmit, Güncel

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Haberleri
12:54   Türk Kızılay vekalet ağını Amerika'dan Filipinler'e kadar yaydı
12:54   Çanakkale'deki düzensiz göçmen operasyonu
12:51   32 kişilik kadroya bin 565 kişi başvurmuştu kura çekimi yapıldı
12:50   Nehirde sürüklenen teknisyeni kurtarmak için seferber oldular
12:50   "165 terörist etkisiz hale getirildi"
12:50   İrem Derici'den yeni klip müjdesi
12:50   Kongo'nun kobalt zenginliği felakete dönüşüyor