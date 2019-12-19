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Şehrin dört bir yanına konulacak, hayvanların gıda ihtiyacını karşılayacak

Amasya'nın Suluova İlçe Belediyesi tarafından cadde, sokak ve parklar ile sokak hayvanlarının kümelendiği bölgelere konulacak yemlikler, sokak ve yaban hayvanlarının gıda ihtiyacını karşılayacak.

19.12.2019 14:05 | Son Güncelleme: 19.12.2019 14:11 Şehrin dört bir yanına konulacak, hayvanların gıda ihtiyacını karşılayacak
'nın İlçe Belediyesi tarafından cadde, sokak ve parklar ile sokak hayvanlarının kümelendiği bölgelere konulacak yemlikler, sokak ve yaban hayvanlarının gıda ihtiyacını karşılayacak.

Suluova Belediyesi, sokak hayvanlarının ve kuşların gıda ihtiyaçlarını karşılayabilmesi amacıyla park, bahçe ve caddelere yemlik monte etmek için çalışma başlattı. İmalat çalışması tamamlanan yemlikler en kısa zamanda şehrin dört bir yanına monte edilecek.

"Her can bizim için kıymetlidir" diyen Suluova Belediye Başkanı Fatih Üçok, "Yaratılanı sev Yaradan'dan ötürü bilinci ile hareket ederek sokaktaki sahipsiz hayvanlara ve diğer canlılara sahip çıkmak adına bu uygulamayı başlattık. Hepimizin bildiği gibi her canlının yaşam hakkı vardır. Zaman içerisinde tüm ilçemizin dört bir yanına koyarak yaygınlaştıracağız bu uygulamamızı. Vatandaşlarımızı bu güzel uygulamaya sahip çıkmaya davet ediyorum" dedi. - AMASYA

Suluova, Amasya, Yaşam

Kaynak: İHA

Yaşam

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