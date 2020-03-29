Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Şehrin girişi mercek altında

Şehrin girişi mercek altında Şehre giren herkesin ateşi ölçülüyor Korona virüs tedbirleri kapsamında Tekirdağ'a giriş yapan tüm araçlar mercek altına alındı.

29.03.2020 17:41 | Son Güncelleme: 29.03.2020 17:44
Şehrin girişi mercek altında
Şehre giren herkesin ateşi ölçülüyor
TEKİRDAĞ - Korona virüs tedbirleri kapsamında Tekirdağ 'a giriş yapan tüm araçlar mercek altına alındı. Şehrin girişinde bulunan Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri önce yolcuların ateşini ölçüyor sonrasında ise çeşitli uyarılarda bulunuyor.
İçişleri Bakanlığının korona virüs tedbirleri kapsamsında şehirler arası otobüslere getirdiği kısıtlamanın ardından çeşitli il ve ilçelerden Tekirdağ'ın Süleymanpaşa İlçesine gelen tüm araçlar denetleniyor. Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Süleymanpaşa İlçesi girişindeki kontrol noktasında polis ekiplerince yapılan denetimlerde yolcu ve sürücülerin ateşi ölçülüyor. Şehir içi yolcu minibüslerinde de yolcular arası oturma mesafesine yönelik denetimler yapılıyor. Şehrin girişi mercek altında

Kaynak: İHA

Etiketler: Emniyet Müdürlüğü, Süleymanpaşa, Tekirdağ, 3. Sayfa

Haberin Videosu :

Şehrin girişi mercek altında

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› 3. Sayfa ››Şehrin girişi mercek altında - Haberler
Yorumlar

3. Sayfa Manşet

Haberler

Son Dakika 3. Sayfa Haberleri

19:19: Türkiye'de korona virüs nedeniyle vefat edenlerin sayısı 131'e yükseldi - Haberler 19:16: Siverek kırsalında aşırı yağış sele dönüştü - Haberler 19:16: Sağlık Bakanlığı: Son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle tedavisi tamamlanan 35 kişi daha taburcu edildi,... - Haberler 19:14: Video | Sri Lankalı Budist tapınağı Covid-19'a karşı ülkeye kutsal su döktü - Haberler 19:14: Türkiye'de Covid-19 vaka sayısı 9 bin 217'ye hayatını kaybedenlerin sayısı 131'e yükseldi - Haberler 19:09: Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 131'e, vaka sayısı ise 9217'ye yükseldi 18:55: İBB, koronavirüs tedbirleri döneminde tıklım tıklım dolu olan otobüs için "Planlanmış bir hareket" dedi - Haberler 18:29: Çin Ulusal Sağlık Sözcüsü Mi Feng: Ülke içindeki koronavirüs salgını durduruldu - Haberler 17:17: Koronavirüsün yeni merkez üssü ABD'de ölü sayısı 2 bin 191'e yükseldi - Haberler 16:49: Rus uzmandan açıklama: Rusya'da durum 2-3 ay içinde düzelecek - Haberler 16:39: Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüs hava yoluyla bulaşmıyor - Haberler