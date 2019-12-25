Haberler » 3. Sayfa » Şehrin göbeğinde korkutan yangın, 5 kişi hastaneye kaldırıldı - Haberler

Şehrin göbeğinde korkutan yangın, 5 kişi hastaneye kaldırıldı

Bursa'da sabah saatlerinde 5 katlı bir apartmanın çatı katında yangın çıktı.

25.12.2019 10:32 | Son Güncelleme: 25.12.2019 10:37 Şehrin göbeğinde korkutan yangın, 5 kişi hastaneye kaldırıldı
'da sabah saatlerinde 5 katlı bir apartmanın çatı katında yangın çıktı. Apartmanda çıkan yangında dumandan etkilenen 5 kişi hastaneye kaldırıldı. Binanın içinde oluşan yoğun duman nedeniyle dairelerinde mahsur kalanlar, polis ekipleri tarafından tahliye edildi.

Yangın Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesindeki Heykel Ressam Şefik Bursalı caddesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre sabah saatlerinde 5 katlı bir apartmanın çatı katında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çatının yandığını apartmanın hemen karşısında bulunan bir otelin 8. katında kalan vatandaşlar farkedip polisi aradı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışmalara başlarken polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Cadde yaya ve araç trafiğine kapandı. Alevlere 40 metrelik merdivenle ulaşan itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına aldı.

Binanın içinde oluşan yoğun duman nedeniyle dairelerinde mahsur kalanlar, polis ve itfaiye ekipleri tarafından dışarıya çıkarıldı. Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangın sırasında dumandan etkilenen 5 kişi, çevredeki hastanelerde tedavi altına alındı. Bu kişilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Alınan bilgiye göre Ressam Şefik Bursalı Caddesi'ndeki bir apartmanda sabah saatlerinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. - BURSA

Polis, Sabah, Bursa, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

12:32   Şanlıurfa'da kaçak cep telefonları ile sigara ele geçirildi - Haberler
12:28   Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, soruları yanıtladı Açıklaması - Haberler
12:28   Japonya'da iktidar partisinin milletvekili, rüşvet suçlamasıyla gözaltında - Haberler
12:25   Şişli'de iki kardeşin feci şekilde can verdiği kaza kamerada - Haberler
12:24   ABD ile Çin arasındaki ticaret anlaşmasında son aşamaya gelindi: İmzalar törenle atılacak - Haberler
12:00   Cipini helikopterden aşağı attırdı, o anları sandalyesinde izledi - Haberler
11:46   İkisini krediyle aldığı dört ineği çalındı - Haberler
11:46   400 bin lira hibe vaadiyle 20 bin TL kredi çektirip dolandırdılar - Haberler
11:22   Gayri meşru ilişki yaşadığı evli kadını 25 kez bıçakladı, mahkemede "Bana saldırdı" diyerek kendini savundu - Haberler
11:00   İmamoğlu'ndan "Muhalefet parti lideri gibi davranıyorsunuz" diyen muhabire bomba yanıt - Haberler
25.12.2019 12:41:45