Şehrin stresini 'Hobi Bahçesi'nde atıyorlar

Küçükçekmeceliler, İstanbul 'un göbeğinde doğayla iç içe hobi bahçelerinde toprakla uğraşarak, doğaya, yeşile ve toprağa özlemini gideriyor."Kendileri ekip biçip, yetiştiriyorlar"Küçükçekmece Belediyesi, Atakent Mahallesi'nde 40 metrekarelik parsellerden oluşan 266 adet bahçede, vatandaşlara kendi yetiştirdikleri sebze ve meyveleri sofralarına götürme imkanı sağlıyor. Doğal ve mevsiminde ürünleri kendi elleriyle kendi bahçelerinde yetiştirme fırsatı bulan Küçükçekmeceliler, yaz, kış ekim yapılabilen bu tarlacıklarda şehir hayatından kendilerini arındırıyor."Küçükçekmecemizde engeller kalkıyor"İlçe sakinlerine şehrin göbeğinde tarım yapabilme fırsatı sunduklarını ifade eden Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, "Hobi bahçemiz engel tanımayan parselleriyle engelli vatandaşlarımızı da ağırlıyor. 11 adedi engelli vatandaşlar için özel olarak yükseltilmiş ekim alanları şeklinde tasarlanmış parsellere, vatandaşlarımız engelli olduklarına dair bir belgeyle başvuruda bulunabilir. Toprağa, yeşile gönül veren tüm vatandaşlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum, onlara desteğimiz devam edecek" dedi."İyileşmiş, yenilenmiş hissediyorum"Parsel sahibi 52 yaşındaki Muharrem Samur, "Bahçeme girdiğimde kendimi terapiye gelmiş, iyileşmiş ve yenilenmiş hissediyorum. Her akşam mutlaka buraya uğruyorum. Fidelerle, meyvelerle uğraşıp, sulaması derken 3-4 saatim geçiyor. Zaman nasıl geçiyor anlamıyorum. Fide ekiyorum, sonra tutacak mı diye merak ediyorum. Yetişen ürünü izlemek, hastalık oluyor bir süre sonra. Yeşilin içinde komşuluk bile bir başka. Oturduğumuz mekan komşuluğundan daha iyi bir komşuluk var burada. Sabahları kahvaltı yapıyoruz, yemek yapanlar var. Taze dalından domatesi, salatalığı alıyoruz, soframıza getiriyoruz. Bize bu imkanı sağlayan Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi'ye teşekkür ederim" dedi.Hobi bahçesinde kullanıcılara ait olmak üzere üzeri gölgelikli ahşap malzeme sandıkları bulunuyor. Ayrıca her parselde kişiye özel kullanım için musluklar da mevcut.Başvurular Kasım ayında on-line olarak gerçekleştiriliyorKüçükçekmece Belediyesi Hobi Bahçesi'nde domates, salatalık, biberden, marula; maydanoz, semizotu ve patlıcandan, kış sebzeleri ıspanak, turp pırasaya kadar pek çok sebze yetiştiriliyor. Küçükçekmece Belediyesi'ni doğa dostu yapan çalışmalardan bir tanesi de hobi bahçesinde bulunan meyve ağaçları oluyor. Toplam alanı 10 bin metrekare olan Küçükçekmece Belediyesi meyve bahçesinde ise böğürtlenden, kayısıya, elmadan, erik ve armuta onlarca meyve ağacı yer alıyor. Hobi bahçesi başvuruları her yıl kasım ayında başlıyor ve hak sahipleri kura çekimi ile belirleniyor. Başvurular, online olarak belediyenin sitesinden gerçekleştirilebiliyor. - İSTANBUL