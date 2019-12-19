Haberler » Magazin » Şehrin yeni gözdesi "Limon Köyiçi Etiler"den görkemli açılış! - Magazin

Şehrin yeni gözdesi "Limon Köyiçi Etiler"den görkemli açılış!

Uzun zamandır heyecanla ve merakla beklenen Etiler, Nispetiye Caddesi'nde yer alan Limon, görkemli bir partiyle açılışını yaptı

19.12.2019 15:39 | Son Güncelleme: 19.12.2019 15:39 Şehrin yeni gözdesi "Limon Köyiçi Etiler"den görkemli açılış!

Sanat, cemiyet ve dünyasından bir çok ünlü ismin geceye gösterdikleri yoğun ilgi ile Limon Köyiçi Etiler şimdiden şehrin nabzını tutacağının sinyallerini verdi.

Şehrin gözde lokasyonu, İstanbul'un önde gelen semtlerinden Etiler'de yer alan Limon Köyiçi Etiler bir çok ünlü ismin katılımıyla ve oldukça ses getiren renkli bir partiyle eğlence dünyasına merhaba dedi. Bu keyifli gece, Şef Eyüp Gül'ün leziz yemekleriyle başladı. Gecenin ilerleyen saatlerinde kabine genç ve başarılı isim DJ Yiğit Özdemir geçti.& ;& ;



& ;


Magazin

Kaynak: Snob Magazin

HABER YORUMLARI
Magazin

Son Dakika Haberleri

16:40   Ünlü şarkıcı Sıla ile şef Hazer Amani evleniyor! Nikah tarihleri belli oldu - Magazin
16:36   Eskişehir'in "ödüllü" modern müzesine ziyaretçi akını - Magazin
16:36   "Kırkyalan" filminin galası yapıldı - Magazin
16:21   Tiyatroya 65 yılını veren Bozkurt Kuruç sahneyi bırakamıyor - Magazin
16:12   Dün evlenen Hanife Gürdal, eşi Kemal Ayvaz ile meyhanede dansöz oynattı - Magazin
15:48   Burak Özçivit ile Fahriye Evcen'in bebekleri Karan'a 1 milyon TL'lik reklam teklifi geldi - Magazin
15:20   Vefat eden Tunç Başaran'ın kız kardeşinden yürek burkan açıklama: Ölmeden önce çiçek gibiyim demişti - Magazin
14:38   Yunus Günçe'den Survivor itirafı: Elenmek için Allah'a dua ettim - Magazin
13:49   Apar topar nikah masasına oturan Hanife Gürdal'dan dikkat çeken paylaşım: Hanife Ayvaz diyeceksiniz - Magazin
19.12.2019 16:42:46