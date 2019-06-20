20.06.2019 16:55
Haberler» Güncel» Haber

"Şehrini Keşfet" bisiklet sürüşü düzenlendi

"Şehrini Keşfet" bisiklet sürüşü düzenlendi

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Daire Başkanlığı ile Kent Konseyi'nin ortaklaşa düzenlediği "Şehrini Keşfet" isimli bisiklet sürüşü yapıldı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Daire Başkanlığı ile Kent Konseyi'nin ortaklaşa düzenlediği "Şehrini Keşfet" isimli bisiklet sürüşü yapıldı.

Bisiklet kullanımını arttırmak ve bisiklet yollarına dikkat çekmek için gerçekleştirilen organizasyon öncesinde açıklamalarda bulunan Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Latif Karadağ, Gaziantep'te bisiklet yolunu ve kullanımını yaygınlaştırmak istediklerini söyledi.

Bisiklet kullanımının artması için insanları teşvik etmek gerektiğini ifade eden Karadağ, "Bisiklet hayattır. Bisikletle ilgili özellikle farkındalık oluşturma, hayatın bir parçası haline getirmek, olabildiği kadar kullananı çoğaltmak için sizler öncü olacaksınız. Bu hareketle şehrimizde bisikleti hayatın merkezine yerleştireceğiz. Yürüyüş diyeceğiz, spor diyeceğiz özellikle bizleri bir araya getiren bizleri birleştiren, toplumda bir araya gelmemizi sağlayan ana spor dallarından birisidir bisiklet. Bu hareketle bisiklet sporu yaygınlaşacak, Gaziantep'te buna uygun hale gelecek" dedi.

Toplam 50 kilometrelik bisiklet yolu planlaması yaptıklarını ve 15 kilometreyi tamamladıklarını belirten Karadağ, "Sizlerden gelen talepler doğrultusunda bu yollar artacak ve Gaziantep'te dalga dalga bisiklet hayatımıza girecek. Bu yeni etkinliği düzenleyen arkadaşlara ve Kent Konseyi Gençlik Merkezi'ne teşekkür ediyorum. Şehrimizi beraberce keşfedelim ve şehre de bisikleti keşfettirelim" diye konuştu.

Ortalama 350 kişinin katıldığı bisiklet sürüşü Mehmet Şimşek Tenis Kompleksi'nden başlayarak Masal Parkı'nda son buldu. - GAZİANTEP
Kaynak: İHA
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Kent Konseyi, Gaziantep, Güncel

Son Dakika Haberleri
18:41 Çatalca'da İmamoğlu ve Akşener'den ortak miting
18:41 Bahreyn Çalıştayı'nın gündeminde "Filistin devleti ve iki devletli çözüm" yok
18:40 Bartın Valisi Güner: "Merkeze bağlı Hasankadı beldesinde sele kapılan 11 yaşındaki çocuğun...
18:38 ÇATALCA'DA İMAMOĞLU VE AKŞENER'DEN ORTAK MİTİNG
18:38 Destici: "(Genelkurmay çatı davası kararı) Hiç kimse darbeyi aklından bile geçirmesin" - İSTANBUL
18:37 Marmara'da kaçak deniz patlıcanı avına 11 bin lira ceza
18:37 Dünya Mülteciler Günü