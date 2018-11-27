Kebap sevenler için şehzade kebabı tarifi paylaşıyoruz. Dana etinin patlıcan, domates ve biberle buluştuğu çok lezzetli bir yemek olan şehzade kebabı, görünümü ve lezzeti ile sizi hayran bırakcak. Ana besini patlıcan olan bu kebap, hem içindeki malzemeler nedeniyle oldukça besleyici hem de sahip olduğu göz doyurucu görünümü ile iddialı yemekler arasında yerini almış durumda. Evinizde kolayca yapabileceğiniz şehzade kebabı, misafirlerinizin beğenisini toplamaya çoktan hazır. Peki, şehzade kebabı nasıl yapılır? İşte akşama ne pişirsem diye düşünenler için şehzade kebabı tarifi...Şehzade kebabı tarifiMutfağınızda farklı yemek tarifleri denemeyi seviyorsanız, bu tarif tam damak zevkinize göre! İşte şehzade kebabı için malzemeler...Malzemeler:-500 gr kuşbaşı dana eti-4 adet patlıcan-2 kuru soğan-3 kırmızı biber-1 diş sarımsak-Karabiber-Pulbiber-Tuz-1 yemek kaşığı salça-ZeytinyağıNasıl yapılır?-Kuşbaşı doğranan etleri kızgın tavada mühürleyip altını kısın ve kendi haliyle pişmeye bırakın.-Patlıcanlar alacalı bir şekilde soyun ve iri küpler şeklinde doğrayıp ayrı bir tavada kızartın.-Geniş bir tavayaı zeytinyağı, yemeklik doğranan soğanları ve iri doğranmış biberleri koyulup soteleyin.-İçerisine sarımsak ve baharatlar ilave edilip karıştırın.-Son olarak pişmiş olan etleri karışıma katıp karıştırın ve ocaktan alın.-Ardından patlıcanları da ilave edip orta boy güveç fırın kabı içerisine koyun.-1 yemek kaşığı salçayı, 1 su bardağı suda karıştırın ve şehzade kebabının üzerine gezdirin.-200 derece fırında, yaklaşık 20 dakika pişirin.Afiyet olsun.