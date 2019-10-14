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Şehzadeler Atalık Tohum Takas Şenliği düzenledi

Şehzadeler Belediyesi, sağlıklı ve doğal besin üretiminin önemine dikkat çekmek için Atalık Tohum Takas Şenliği düzenledi.

14.10.2019 14:59Şehzadeler Atalık Tohum Takas Şenliği düzenledi
Şehzadeler Belediyesi, sağlıklı ve doğal besin üretiminin önemine dikkat çekmek için Atalık Tohum Takas Şenliği düzenledi. Bu yıl ilki gerçekleştirilen şenlikte Şehzadeler Belediyesinin Hobi Bahçelerinde ürettiği ata tohumları vatandaşlara dağıtıldı.

Sağlıklı ve doğal bir besin üretiminin tohumla başladığına dikkat çekmek isteyen Şehzadeler Belediyesi, sağlıklı ata tohumlarının korunarak gelecek kuşaklara aktarılması amacıyla tarihi Kurşunlu Han'da Atalık Tohum Takas Şenliği düzenledi. İlk kez düzenlenen etkinlikte Şehzadeler Belediyesinin hobi bahçelerinde ürettiği doğal ata tohumları vatandaşlara dağıtıldı.

Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, şenlikte dağıtılan tohumların hobi bahçelerinde üretildiğine dikkat çekerek, hobi bahçelerinde ileriki zamanlarda seraların kurulacağını ve bu seralarda üretilecek fidelerin de yine Hobi Bahçelerini kullananlar ile vatandaşlara dağıtılacağını söyledi. Vatandaşların alışverişlerini yaparken tercihlerini doğal ve organik besinlerden yana kullanması gerektiğini kaydeden Başkan Çelik, bu konudaki bilincin yaygınlaştırılması gerektiğini sözlerine ekledi. Başkan Çelik, "Bugün bir domates alıp yediğimizde buram buram kokması gereken domateste herhangi bir koku olmadığını görüyoruz. Bir karpuz alıp kestiğimizde renginin yerinde olduğunu görüyor ancak tadını anlamlandıramıyoruz. Karpuz mu, kavun mu yoksa kabak mı belli değil. Bunlar hep tohumların bozulmasından kaynaklanıyor. Kapitalist sistem hibrit tohumla daha fazla üretme daha fazla kazanma derdinde. Ama bu durumun faturasını biz hep birlikte ödüyoruz. Hem yediklerimizden bir tat almayarak hem de sağlığımızla. Millet olarak sağlıklı ürünleri tüketmeyi istemeliyiz ki üreticiler de buna yönelsin. Biz Şehzadeler Belediyesi olarak gücümüz nispetinde bu tür etkinliklere daha fazla destek olacağız" dedi.

Yapılan konuşmaların ardından tohum takasına geçildi. Bu yıl ilki gerçekleştirilen şenlikte katılımcılara Şehzadeler Belediyesinin hobi bahçelerinde ürettiği atalık tohumlar verildi. - MANİSA

Şehzadeler Belediyesi, Şehzadeler, Güncel

Kaynak: İHA

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