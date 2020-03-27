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Şehzadeler Belediyesi 'Vefa Sosyal Destek' ile gönülleri fethediyor

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde sokağa çıkması yasaklanan 65 yaş ve üzeri vatandaşların pazar, market, eczane gibi alışveriş ihtiyaçları, Şehzadeler Belediyesi tarafından oluşturulan Vefa Sosyal Destek ekipleri tarafından sağlanıyor.

27.03.2020 16:19 | Son Güncelleme: 27.03.2020 16:20
Şehzadeler Belediyesi 'Vefa Sosyal Destek' ile gönülleri fethediyor
Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde sokağa çıkması yasaklanan 65 yaş ve üzeri vatandaşların pazar, market, eczane gibi alışveriş ihtiyaçları, Şehzadeler Belediyesi tarafından oluşturulan Vefa Sosyal Destek ekipleri tarafından sağlanıyor.

Şehzadeler Belediyesi, korona virüs salgını nedeniyle sokağa çıkması yasaklanan 65 yaş ve üstü vatandaşların eczane, market, pazar gibi alışveriş ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için harekete geçti. Evlerinden çıkamayan yaşlılar için özel ekipler oluşturan Şehzadeler Belediyesi, talepler doğrultusunda alışveriş yapıp vatandaşların evine götürmeye başladı. Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, vatandaşların alışveriş ihtiyaçlarını Vefa Sosyal Destek ekipleri aracılığıyla karşılamaya çalıştıklarını belirterek, "Vatandaşlarımızın alışveriş ihtiyaçları Vefa Sosyal Destek ekiplerimiz tarafından yapıyor. Şehzadeler Belediyesi olarak bu zor günlerde vatandaşlarımızın yanındayız. Bu süreçte vatandaşlarımızdan mümkün olduğu kadar evlerinden çıkmamalarını ve korona virüsten korunma yöntemlerini uygulanmalarını rica ediyoruz" diye konuştu. - MANİSA

Kaynak: İHA

Etiketler: Şehzadeler Belediyesi, Şehzadeler, Güncel

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