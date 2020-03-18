Şehzadeler Belediyesi virüs fırsatçılarına geçit vermiyor
Şehzadeler Belediyesi Zabıtası, korona virüsü salgını nedeniyle talebin arttığı hijyen ürünlerinde anormal fiyat artışının önüne geçmek için işletmelere denetim gerçekleştirdi.
18.03.2020 09:35 | Son Güncelleme: 18.03.2020 09:35
Şehzadeler Belediyesi Zabıtası, korona virüsü salgını nedeniyle talebin arttığı hijyen ürünlerinde anormal fiyat artışının önüne geçmek için işletmelere denetim gerçekleştirdi.
Şehzadeler Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, korona virüs salgınının Türkiye'de görülmesinin ardından özellikle hijyen ve gıda ürünlerinde yaşanan yüksek fiyat artışının önüne geçmek amacıyla ilçe genelindeki marketlerde denetimler yaptı. Özellikle kolonya, sabun gibi hijyen ürünleriyle uzun ömürlü gıdaların yer aldığı rafları gezen ekipler, fiş ve fatura kontrollerinde de bulundu.
Virüs fırsatçılığına izin vermeyeceklerini belirten Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, "Korona virüsü fırsat bilip bazı kişisel temizlik ve gıda ürünlerinin fahiş fiyatlarla satıldığını duyuyoruz. Bize de bu konuda bazı şikayetler geliyor. Şehzadeler Belediyesi olarak bizler de üzerimize düşen görevi yerine getirerek gıda ve temizlik ürünü satışı yapan işletmelere fiyatların fahiş noktalara çıkartılıp çıkartılmadığını denetliyoruz. Bu konuda vatandaşımızı koruyarak fırsatçılara izin vermeyeceğiz" dedi. - MANİSA
Şehzadeler Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, korona virüs salgınının Türkiye'de görülmesinin ardından özellikle hijyen ve gıda ürünlerinde yaşanan yüksek fiyat artışının önüne geçmek amacıyla ilçe genelindeki marketlerde denetimler yaptı. Özellikle kolonya, sabun gibi hijyen ürünleriyle uzun ömürlü gıdaların yer aldığı rafları gezen ekipler, fiş ve fatura kontrollerinde de bulundu.
Virüs fırsatçılığına izin vermeyeceklerini belirten Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, "Korona virüsü fırsat bilip bazı kişisel temizlik ve gıda ürünlerinin fahiş fiyatlarla satıldığını duyuyoruz. Bize de bu konuda bazı şikayetler geliyor. Şehzadeler Belediyesi olarak bizler de üzerimize düşen görevi yerine getirerek gıda ve temizlik ürünü satışı yapan işletmelere fiyatların fahiş noktalara çıkartılıp çıkartılmadığını denetliyoruz. Bu konuda vatandaşımızı koruyarak fırsatçılara izin vermeyeceğiz" dedi. - MANİSA
Kaynak: İHA
Etiketler : Şehzadeler Belediyesi, Zabıta Müdürlüğü, Şehzadeler, Zabıta, Ekonomi
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