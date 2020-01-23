Haberler » Güncel » Şehzadeler Belediyesinden deprem bölgesine çadır desteği - Haber

Şehzadeler Belediyesinden deprem bölgesine çadır desteği

Merkez üssü Manisa'nın Akhisar ilçesi olan 5.4 büyüklüğündeki deprem sonrasında Şehzadeler Belediyesi de harekete geçti.

23.01.2020 10:25 | Son Güncelleme: 23.01.2020 10:29Şehzadeler Belediyesinden deprem bölgesine çadır desteği
Merkez üssü 'nın ilçesi olan 5.4 büyüklüğündeki deprem sonrasında Belediyesi de harekete geçti. Peş peşe yaşanan depremler nedeniyle geceyi dışarıda geçiren vatandaşlar için seferber olan belediye, çadırlarını bölgeye göndererek, vatandaşların hizmetine sundu.

Manisa'nın Akhisar ilçesinde dün akşam saat 22.22'de 5,4 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Yerin yaklaşık 6,98 kilometre derinliğinde gerçekleşen deprem İzmir, Manisa, Aydın ve Denizli'nin yanı sıra İstanbul, Yalova ve Bursa'da da hissedildi. 5,4 büyüklüğündeki depremin ardından artçı depremler ile Akhisar gece boyunca sallanınca vatandaşlar geceyi dışarıda geçirmek zorunda kaldı. Yaşanan depremlerin ardından harekete geçen Şehzadeler Belediyesi, çadırlarını Akhisar'ın Selçikli Mahallesi'nde panik nedeniyle sokağa çıkan vatandaşlar için bölgeye gönderdi. Şehzadeler Belediyesi ekipleri kısa sürede mahalleye ulaşarak çadırları kurdu ve vatandaşların hizmetine sundu. Artçı depremler nedeniyle evlerine girmekten korkan vatandaşlar geceyi kurulan çadırlarda geçirdi. Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, depremde can kaybının yaşanmamasının en büyük teselli olduğunu ifade ederek, tüm Manisalılara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Başkan Çelik, "Rabbim daha beterinden korusun. Bütün hemşehrilerimize geçmiş olsun. ne yazık ki ülkemizin kaçınılmaz bir gerçeği. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza yalnız olmadıklarını hissettirmek amacıyla ilk etapta çadırlarımızı deprem bölgesine sevk ettik. Arkadaşlarımız geceyi sokakta geçiren vatandaşlarımız için çadırlarımızı kurarak hazır ettiler. Her türlü imkanımızla halkımızın yanındayız. Rabbim afetinden korusun, hepimize geçmiş olsun" dedi. - MANİSA

Şehzadeler, Akhisar, Manisa, Deprem, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

12:20  Kahramanmaraş'ta bıçaklanan kişi öldü
12:20  Rektör Karabulut'tan, Kale Kaymakam Vekili Nurullah Kaya'ya ziyaret
12:20  Şanlıurfa'dan İdlib'e 1 tır insani yardım malzemesi gönderildi
12:14  Erzincan'dan İdlib'e 17 tır yardım malzemesi gönderilecek
12:13  (Özel) Büyükçekmece'de 'Domuz gribi' şüphesiyle Mimar Sinan Devlet Hastanesi acildeki kırmızı alanı...
23.01.2020 12:22:25