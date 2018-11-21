Şehzadeler Belediyesinden Vali Deniz'e Ziyaret

21 Kasım 2018 Çarşamba 14:26



21 Kasım 2018 Çarşamba 14:26

Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, belediye meclis üyeleri ve başkan yardımcıları ile birlikte göreve yeni başlayan Manisa Valisi Ahmet Deniz'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, belediye başkan yardımcıları, belediye meclisinin AK Parti ve MHP Grubu ile birlikte, geçtiğimiz günlerde Manisa'ya atanan Vali Ahmet Deniz'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.Şehzadeler Belediyesi ve Manisa Valiliği olarak koordineli çalışmayla şehrin güzel hizmetlere kavuşacağını ifade eden Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, "Şehzadeler'in, alimlerin, evliyaların, bolluk ve bereketin şehri Manisamıza hoş geldiniz diyoruz. Bugün AK Parti ve MHP grubumuz ile birlikte, devletimizin ve hükümetimizin Manisa'daki temsilcisi, birlikte çalışacağımız, projelerimizi ve hizmetlerimizi koordine edecek olan değerli valimize yeni görevi hayırlı olsun. Biz Şehzadeler Belediyesinin çekirdek ailesi olarak hizmet noktasında her zaman değerli valimizin yanında olacağız. Birlikte koordineli çalışma ile şehrimize güzel hizmetler kazandıracağımıza inanıyorum." dedi.Manisa'nın organize sanayi ve tarım alanları ile Türkiye'nin gözbebeği bir şehir olduğunu ifade eden Manisa Valisi Ahmet Deniz, "Kanuni'nin Fatih'in yetiştiği bir şehirde görev yapmak bizim için bir onur. Günümüzde de sanayisi ile tarımı ile Türkiye'nin gözbebeği, örnek gösterilebilecek bir şehir. Kolektif hareket edebilme ve uyum potansiyeli var. Bize düşen, kimseyi ötekileştirmeden, gönüllere dokunarak, gece gündüz demeden, mahalli idarelerle beraber şehrimize hizmet etmek" diye konuştu. - MANİSA