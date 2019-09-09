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Şehzadeler'de 09.09.2019 yoğunluğu

Evlilik tarihlerini unutulmaz kılmak için takvimden 09.09.2019'u seçen 11 çift, Şehzadeler Belediyesi Bedesten Nikah Salonu'nda kıyılan nikahla dünya evine girdi.

09.09.2019 15:35 Şehzadeler'de 09.09.2019 yoğunluğu
Evlilik tarihlerini unutulmaz kılmak için takvimden 09.09.2019'u seçen 11 çift, Şehzadeler Belediyesi Bedesten Nikah Salonu'nda kıyılan nikahla dünya evine girdi.

Şehzadeler Belediyesi Bedesten Nikah Salonu'nda 09.09.2019 yoğunluğu yaşandı. Her çift için unutulmaz olan evlilik tarihlerinin ayrı bir anlam kazanması için 2019 yılının 9'uncu ayının 9'uncu gününü seçen 11 çift, Şehzadeler Belediyesi'nin kıydığı nikahla dünya evine girdi. Mutlu çiftler, evlilik yıldönümlerinin çok özel bir tarih olmasını istedikleri için bugünü tercih ettiklerini dile getirdi. - MANİSA

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Kaynak: İHA

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