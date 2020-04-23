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Şehzadeler'de 23 Nisan eğlenceleri vatandaşın ayağına gitti

Şehzadeler Belediyesi, TBMM'nin 100. kuruluş yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı neşesini çocukların ve Şehzadeler halkının evlerinde doyasıya yaşaması için bir dizi etkinliğe imza attı.

23.04.2020 16:23 | Son Güncelleme: 23.04.2020 16:24
Şehzadeler'de 23 Nisan eğlenceleri vatandaşın ayağına gitti
Şehzadeler Belediyesi, TBMM'nin 100. kuruluş yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı neşesini çocukların ve Şehzadeler halkının evlerinde doyasıya yaşaması için bir dizi etkinliğe imza attı. Belediyenin 23 Nisan aracı mahallelerde çocuklara palyaçolarla bayram neşesi yaşatırken, ilçenin ana arter yollarında da Şehzadeler Belediyesi Mehter Takımı konser verdi. Çocukların ve vatandaşların büyük ilgi gösterdiği etkinliklerde bayram coşkusu tavan yaptı.

TBMM'nin 100. kuruluş yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı bu yıl korona virüs salgını nedeniyle uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sebebiyle ülke genelinde buruk kutlandı. Şehzadeler Belediyesi hemşehrilerinin bayram sevincini doyasıya yaşaması için bir dizi etkinliği hayata geçirerek, bayram eğlencelerini vatandaşların evlerine götürdü.

Şehzadeler Mehteri caddeleri inletti

İlk olarak belediyenin içerisinde palyaçoların olduğu 23 Nisan aracı mahallelerde dolaşarak, çocukların bayram neşelerini doyasıya yaşamalarına imkan tanıdı. Ardından kentin ana arter yollarında Şehzadeler Belediyesi Mehter Takımı dolaşarak konser verdi. Evlerinden, balkonlarından ve pencerelerden başta çocuklar olmak üzere vatandaşlar Mehter Takımına büyük ilgi gösterdi. Vatandaşlar ellerindeki Türk bayrakları ile palyaçolar ve Mehter Takımına eşlik etti. Etkinliklere Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik ve belediye başkan yardımcıları da eşlik etti.

Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, tüm hemşehrilerinin Gazi Meclisin 100. kuruluş yıl dönümü ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladığını ifade ederek şöyle konuştu: "Bilindiği gibi korona virüs salgını nedeniyle bu bayramı coşkuyla sokaklarda, meydanlarda çocuklarımızla birlikte kol kola kutlayamıyoruz. Ama bugün evde kalmamız yarın rahat bir şekilde bayramları kutlamamız güzel günlere kavuşmamız için büyük bir önem arz ediyor. Bu salgının yayılmaması ve bitmesi için en önemli konu sosyal mesafenin korunması. Bu yüzden bilindiği gibi dört gün sokağa çıkma kısıtlaması var. Ama biz istedik ki Şehzadelerin çocukları bir burukluk hissetmesinler, 23 Nisan'ı büyük bir coşku ve sevinçle kutlasınlar. O sebeple de birkaç etkinliğe imza attık. Bu etkinliklerimizle çocuklarımız, vatandaşlarımız evlerinden bayram coşkusuna ortak olacaklar. Tüm çocuklarımızın gözlerinden öpüyorum. İnşallah seneye sağlık içerisinde yine sokaklarda meydanlarda çocuklarımızla el ele kol kola 23 Nisanlarımızı kutlayacağız." - MANİSA

Kaynak: İHA

Etiketler: Şehzadeler Belediyesi, Şehzadeler, 23 Nisan, Güncel , Haber
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