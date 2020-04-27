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Şehzadeler'de et restoranında yangın

Şehzadeler'de et restoranında yangınMANİSA'nın Şehzadeler ilçesinde bir et restoranında yangın çıktı.

27.04.2020 02:04 | Son Güncelleme: 27.04.2020 02:06
Şehzadeler'de et restoranında yangın
MANİSA'nın Şehzadeler ilçesinde bir et restoranında yangın çıktı. Baca kısmında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahales ile kısa sürede söndürüldü.
Yangın, Nişancıpaşa Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde bulunan et restoranında çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın sırasında işletmenin baca kısmı alev aldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri yangını 15 dakika içerisinde kontrol altına aldı. Polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alarak caddeyi kısa süreliğine trafiğe kapattı. Yangının çıktığı dükkanda hasar meydana geldi. İtfaiye ve polis ekipleri, yangını çıkış nedenini araştırıyor. Şehzadeler’de et restoranında yangın

Kaynak: DHA

Etiketler: Atatürk Caddesi, Şehzadeler, İtfaiye, Güncel , Haber
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