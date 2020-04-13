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Şehzadeler'de trafik kazası: 1 yaralı

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

13.04.2020 21:52 | Son Güncelleme: 13.04.2020 21:54
Manisa 'nın Şehzadeler ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Ahmet K. idaresindeki 35 S 4282 plakalı otomobil, Mimar Sinan Caddesi'nde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki ağaçlara çarptı.
Yaralanan sürücü, 112 Acil Servis ekiplerince Manisa Şehir Hastanesine kaldırıldı.
Belediye ekipleri, kaza sonrası yerinden sökülen 3 ağacı kaldırdı.
Bu arada sürücünün 159 promil alkollü olduğu belirtildi. Şehzadeler’de trafik kazası: 1 yaralı

Kaynak: AA

Etiketler: Mimar Sinan Caddesi, Şehzadeler, Manisa, Güncel
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