Şehzadeler'den Avrupa'da İki Derece Birden

20 Kasım 2018 Salı 15:42



20 Kasım 2018 Salı 15:42

Şehzadeler Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Muay Thai sporcuları Şükran Öncü ve Beyza Nur Karabiber, 14-18 Kasım tarihleri arasında Antalya'da yapılan Muay Thai Avrupa Kupası müsabakalarında 2 ve 3.'lük kupasını elde etti.Şehzadeler Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü sporcuları, Antalya'da gerçekleşen 30 Ülkeden bin 40 sporcunun katıldığı Muay Thai Avrupa Kupasında, iki dereceyle döndü. Türk Milli Takımında yarışan Şehzadeler Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Sporcuları Şükran Öncü müsabakalarda Avrupa ikincisi olurken, Beyza Nur Karabiber' de üçüncülük kupasını Manisa'ya kazandırdı.Antalya'da gerçekleşen Avrupa Şampiyonasından başarıyla dönen sporcuları tebrik eden Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik "Şehzadeler Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübümüzün sporcuları Şükran Öncü ve Beyza Nur Karabiber kardeşlerimizi Antalya'da gerçekleşen Avrupa Muay Thai şampiyonasında elde ettikleri başarı nedeni ile tebrik ediyorum. 14 - 18 Kasım tarihleri arasında yapılan müsabakalarda Şükran Öncü kardeşimiz Avrupa ikincilik kupasını, Beyza Nur Karabiber kardeşimizde üçüncülük kupasını Manisamıza kazandırmış bizlerin göğsünü kabartmıştır. Bizim gençlerimiz imkanlar verilmesi halinde kendi azimleri ve becerileriyle güzel başarılara imza atıyorlar. Uluslararası arenalarda şanlı Türk Bayrağını göndere çektirip onlarca ülkeden gelen heyetlerin önünde İstiklal Marşımızı büyük bir gururla okuyorlar. Onların bu başarıları da bizlerin göğsünü kabartıyor. Gençlerimizi kötü alışkanlıklardan uzak tutmak ve spor alışkanlığını kazandırmak için kurduğumuz Şehzadeler Belediyesi Gençlik Spor Kulübümüzün sporcuları burada aldıkları eğitimlerin ardından hem ülke içerisinde hem de Dünya çapında birçok başarılara imza atmıştır. Bu başarılara imza atan tüm sporcularımız ve antrenörlerimizi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi. - MANİSA