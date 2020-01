Şehzadeler halkına TOKİ çağrısı

Toplu Konut İdaresinin 'Her yıl 100 bin yeni sosyal konut' projesi kapsamında Manisa 'nın Şehzadeler ilçesine 2+1 şeklinde 400 sosyal konut yapacağını kaydeden AK Parti Şehzadeler İlçe Başkanı Mehmet Emin Çipiloğlu, başvuruların 15 Ocak 2020 tarihinde sona ereceğini hatırlatarak, ilçede yaşayan dar gelirli vatandaşların bu imkandan yararlanmak için acele etmesini istedi.TOKİ'nin 'Her yıl 100 bin yeni sosyal konut' projesi kapsamında Şehzadeler'de inşa edilecek 400 konut için başvuruların Ziraat Bankası Şubelerine yapılacağını kaydeden AK Parti Şehzadeler İlçe Başkanı Mehmet Emin Çipiloğlu, başvuruların 15 Ocak 2020 tarihine kadar süreceğini açıkladı. İnşası 2020 yılında başlayacak sosyal konutların 1,5 yıl içinde tamamlanmasının planlandığını belirten Başkan Çipiloğlu başvuru ücretinin 2+1 evler için 500 TL olduğunu söyledi. Ülke genelindeki proje kapsamında Şehzadeler'e 400 konut inşa edileceğini kaydeden Başkan Çipiloğlu, "Ülke genelindeki proje kapsamında Şehzadeler'e inşa edilecek sosyal konutlar için başvurular 16 Aralık 2019 tarihi itibari ile başladı. Ziraat Bankası Şubelerine yapılacak olan başvurular, 15 Ocak 2020 tarihine kadar devam edecek." dedi.Başvuru şartlarıBaşvuruların 3 kategoride kabul edileceğini açıklayan Başkan Çipiloğlu "1. Kategori olan 'Şehit aileleri, harp ve vazife malulleri ile dul ve yetimleri'; 2. Kategori olan 'En az yüzde 40 engelli vatandaşlarımız' ve 3. Kategori olan 'Diğer alıcı adayları'. Diğer alıcı adaylar olarak belirlenen başvuruların şartları, başvuru sahibinin T.C. vatandaşı olması; Proje il/ilçe sınırları içerisinde 1 yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ediyor olması veya proje il veya ilçe nüfusuna kayıtlı olması; konut satın almak için başvuruda bulunanların kendileri, eşleri ve velayetleri altındaki çocukları üzerine T.C. sınırları dahilinde tapuda kayıtlı bağımsız konutlarının bulunmaması; kendileri, eşleri ve velayetleri altındaki çocuklarının daha önce Toplu Konut İdaresinden konut satın almamış olması şartları aranacaktır." şeklinde konuştu.Konutlar Sancaklıbozköy'e yapılacakŞehzadeler'e yapılacak sosyal konutların ilçenin en güzel mahallerinden biri olan Sancaklıbozköy Mahallesindeki 100 bin dönümlük alana inşa edileceğini açıklayan AK Parti Şehzadeler İlçe Başkanı Mehmet Emin Çipiloğlu, "Sancaklıbozköy Mahallesi; temiz havası ve lokasyonu ile tam bir cazibe merkezi durumunda olan bir mahallemiz. Yapılacak proje için de her türlü sosyal donatı alanının bulunmasının yanı sıra bu lokasyonda zaten bir yaşamın olması vatandaşlarımız için ayrıca bir avantaj olacaktır. Ev sahibi olmak isteyen dar gelirli vatandaşlarımız ev hayallerine kavuşabilmek için büyük bir imkan yakalamış durumda. Bu imkandan yararlanmalarını istiyoruz." dedi.Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik'in Şehzadeler'e sosyal konut yapılması için uzun zamandan beri büyük bir emek ve gayret sarf ettiğini hatırlatan Başkan Çipiloğlu, "Değerli Başkanımız Sancaklıbozköy Mahallemizde 100 dönümlük bir alanda, sosyal konut yapılabilmesi için, gerekli şartları oluşturmuş ve bu alanı TOKİ'ye teslim etmişti. Değerli Başkanımıza vatandaşlarımız adına sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Her yıl 100 bin yeni sosyal konut projesine ilçemizin de dahil edilmiş olması nedeniyle de Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, bakanlarımıza, Manisa milletvekillerimiz ve TOKİ yetkililerine teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu. - MANİSA